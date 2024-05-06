НЕ ВАШЕ? Хозяин, найдись! На берегу озера найдено обручальное кольцо

Перевод: Влада Лаевалинд

В группе Põlva kodanik в Facebook появилась публикация о том, что найдено обручальное кольцо.

«Обручальное кольцо найдено у кромки воды озера Эдеярв. Судя по размеру, оно скорее пренадлежит мужчине или женщине с большим пальцем. Владелец должен знать, есть ли внутри надпись, и если да, то какая. Пожалуйста, поделитесь, поможем найти владельца», - говорится в сообщении.

Нашедшая кольцо Кадри говорит, что 30 апреля она вместе с детьми отправилась на первое в этом году купание на озере, куда ходила в своем детстве. «На озере проводились большие мелиоративные работы, и старую полуразрушенную сауну снесли. Наверняка все перерыли. Когда я вышла из озера после купания, то увидела у кромки воды что-то мерцающее на солнце», - рассказывает Кадри порталу Elu24. «Я нагнулась, думая, что, может быть, из воды всплыла пробка от водочной бутылки советских времен. Но, о чудо, это было обручальное кольцо», - говорит она.

«Рядом с пробой золота изображена звезда. Похоже, что кольцо могло быть сделано в советское время. Кто знает, какая у него история», - говорит Кадри.

Если кто-то узнает потерянное украшение, он может обратиться к Кадри Лиллемяэ, чтобы вернуть его.