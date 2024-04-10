Легендарная группа The Prodigy отгремит с большим концертом на Певческом поле уже этим летом

Группа The Prodig», представляющая электронную танцевальную музыку, образовалась в 1990 году. За 34 года на сцене музыканты дали сотни концертов по всему миру. Они заняли жанр «Big beat», который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.

В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.

Самые популярные композиции коллектива - «Charly», «Everybody in the Place», «One Love», «No Good (Start the Dance)», «Voodoo People», «Poison», «Firestarter», «Breathe», «Smack My Bi*** Up».

Это будет первый концерт в Эстонии без Кита Флинта.

Продажа билетов начинается 16 апреля в 11:00. На сайте концерта есть возможность зарегистрироваться и получить возможность купить билет по ранней цене. Только те, кто зарегистрировался, получат доступ к первым 1000 билетов по самой низкой цене.