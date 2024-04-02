ПОД ЗАЩИТОЙ ЗВЕЗД ⟩ Глоба рассказала, кому из знаков Зодиака улыбнется счастье в апреле

Начало второго весеннего месяца принесет необыкновенную удачу представителям сразу нескольких знаков Зодиака, считает известный астролог Тамара Глоба. Над головой как будто рассеются тучи, а в сердце наступит настоящая весна.
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Близнецы
Близнецов ждет подъем личной и творческой сферах. Этот период запомнится восстановлением старых связей. При этом речь идет не только о забытых друзьях, с которыми вам снова захочется общаться, но и о бывших возлюбленных. Вероятно, на развалинах старых отношений вы сумеете создать нечто новое.
Львы
Львы будут полностью поглощены развитием в новом направлении, но не забывайте оставить время для своих родных и близких. Они тоже нуждаются в вашем внимании, а кому-то может потребоваться срочная помощь.