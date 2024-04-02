ПОД ЗАЩИТОЙ ЗВЕЗД ⟩ Глоба рассказала, кому из знаков Зодиака улыбнется счастье в апреле

Близнецы

Близнецов ждет подъем личной и творческой сферах. Этот период запомнится восстановлением старых связей. При этом речь идет не только о забытых друзьях, с которыми вам снова захочется общаться, но и о бывших возлюбленных. Вероятно, на развалинах старых отношений вы сумеете создать нечто новое.