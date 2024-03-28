ГОРОСКОП НА 28 МАРТА ⟩ Близким Тельцов может понадобиться их помощь, а Стрельцам придется потрудиться

Весы

Непростой день, но и у него есть свои плюсы. Чем меньше ваши ожидания, тем ниже вероятность разочарований; не питайте напрасных надежд и будьте готовы потрудиться для достижения успеха. Часто оказывается проще и эффективнее действовать самостоятельно, чем сотрудничать с кем-то. Дома может быть больше забот, чем обычно. Вы справитесь со всеми проблемами, но это потребует усилий и терпения. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Они окажутся очень кстати. Многие Весы сделают удачные покупки. Обратите внимание на вещи, которые могут сделать ваш дом уютнее и красивее.

Скорпион

Будьте осторожны и старайтесь не строить иллюзий. Может казаться, что все складывается неплохо и успех не за горами, но позже вы поймете, что нужно преодолеть немало преград, чтобы добиться цели. Окружающие не скупятся на интересные предложения и обещания, за которыми ничего не стоит; доверяйте только тем, кто не раз делом доказывал, что заслуживает этого. Отдыхайте. День отлично подходит для того, чтобы расслабиться, восстановить силы. Полезно будет позаботиться о здоровье; многие процедуры дают заметный эффект.

Стрелец