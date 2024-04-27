ФОТО Мадонна показала яркую подготовку к выступлениям со своими талантливыми приемными детьми

На сцене в Париже в ноябре она сказала: «Я была в больнице, в реанимации. Мои легкие не работали, я не дышала сама. Мои почки отказали. Я заразилась какой-то бактерией, о которой никто не знает. И там 40% смертности. Когда я проснулась, я увидела вокруг себя всех своих детей и подумала, что это спасет меня. Это не я их спасла. Мой менеджер подошел ко мне, и он плакал возле меня. Я пришла домой из больницы через две недели, и никто не знал, когда мне станет лучше. Он сказал: "Ты хочешь вернуться? Хочешь, чтобы твой тур состоялся?"», – говорит артиска.