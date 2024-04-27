Мерле Пальмисте, звезда нового эстонского сериала, о своем персонаже: в моей жизни еще не было такого ужасного события

Прошлым летом актеры Мерле Пальмисте и Ингрид Маргус провели три недели в маленькой деревне в Ярвамаа. В этой местности родился новый отечественный комедийный сериал Minu küla, основная трагедия которого актерам незнакома, но последующие приключения словно из жизни Пальмисте и Маргуса.