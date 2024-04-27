Прошлым летом актеры Мерле Пальмисте и Ингрид Маргус провели три недели в маленькой деревне в Ярвамаа. В этой местности родился новый отечественный комедийный сериал Minu küla, основная трагедия которого актерам незнакома, но последующие приключения словно из жизни Пальмисте и Маргуса.
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Мерле Пальмисте, звезда нового эстонского сериала, о своем персонаже: в моей жизни еще не было такого ужасного события
Вечером, 26 апреля, на канале Kanal 2 состоялась премьера нового эстонского комедийного сериала Minu küla. В главных ролях нового отечественного телесериала выступят Мерле Пальмисте и Ингрид Маргус. Ранее актрисы, изображавшие дуэт мать и дочь, на этот раз окажутся в роли заклятых соперниц.