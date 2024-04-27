ГАЛЕРЕЯ Зловеще-торжественная обстановка. Смотрите, что проиcходило на открытии фестиваля фильмов ужасов и фантастики HÕFF

На кроваво-красной ковровой дорожке культурного центра гостей встречал стильный монстр Франкенштейн.

Рок-музыкант, актер Пеэтер Волконский получил специальную награду фестиваля за музыку к телеспектаклю «Как король пытался дотянуться до Луны» – связанную специально для него хаапсалускую черно-красную шаль, украшенную орнаментом-победителем конкурса рисунков ужасов и фантастики HÕFF.

Ученики Ляэнемааской общей гимназии в сопровождении ансамбля Антти Каммисте исполнили отрывки песен, взятых из мюзикла «Как король стал знаменитым», поставленного режиссером Кай Тармула.

На открытии фестиваля был показан фильм ужасов-комедия «Бензопилы пели» режиссера Сандера Марана.

На открытии аукциона была продана пила из фильма, цена которой выросла до 500 евро. Аукцион дал старт субботней продаже с молотка киноматериалов, выручка от которого пойдет спасателям Украины.

Вступительные слова на открытии фестиваля произнесли мэр Хаапсалу Урмас Суклес и руководитель HÕFF Хельмут Янес после торжественного перерезания ленты, выполненной в этом году из кишок несчастного фаната фестиваля.

Победители фестиваля будут объявлены в воскресенье вечером.