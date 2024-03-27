Первая половина дня может быть довольно беспокойной. Меняются планы, не у всех получается заниматься тем, чем хотелось бы. Люди, считавшие, что они уже в шаге от поставленной цели, неожиданно сталкиваются с преградами, которые не сразу удается преодолеть, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 27 МАРТА ⟩ Весам надо подвести итоги, а Рыбам – стараться вести себя сдержанно
Но те, кто сохранит самообладание и не пойдет на поводу у эмоций, найдут способ изменить ситуацию к лучшему. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится. Это время удачно во многих отношениях. Оно одинаково хорошо подходит и для каких-то полезных занятий, и для развлечений, и для отдыха.
Овен
Благоприятный день для полезных дел. Можно добиться значительного прогресса, справиться с тем, что долго не удавалось. Не исключены какие-то приятные неожиданности, вдохновляющие сюрпризы. Для некоторых Овнов этот день будет связан с очень интересными знакомствами. Не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. В конце дня вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются кого-то из близких людей, членов семьи. Планы на будущее могут измениться, и вы будете этому очень рады.
Телец
Большая часть дня складывается удачно. Вы успешно завершите дела, начатые давным-давно, получите ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Вам часто помогают старые и новые знакомые, не исключено начало сотрудничества, которое продлится несколько лет. Лишь вечером возможны какие-то неприятные происшествия, досадные недоразумения. Но и тут серьезных проблем не возникнет. Так что не переживайте из-за пустяков и смотрите в будущее с оптимизмом. Идеи, которые появляются сегодня, наверняка удастся реализовать несколько позже.
Близнецы
Благоприятный день для делового общения, поиска союзников. Не исключено, что предложат поддержку люди, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вероятны удачные совпадения; вы постараетесь извлечь из них максимум пользы. Появятся интересные идеи, касающиеся работы и бизнеса. Некоторые Близнецы поймут, как увеличить доходы, упрочить свои позиции. Вероятны встречи с необычными людьми, знакомства, которые положат начало важным для вас отношениям. Вы внимательны к окружающим; они стараются отвечать тем же.
Рак
Неоднозначный день. Он может принести события, которые трудно будет сразу оценить правильно. Дайте себе немного времени, чтобы во всем разобраться. Ситуация вскоре прояснится. Если вы стремитесь к финансовому благополучию, сосредоточьтесь на этой сфере: могут появиться идеи, касающиеся дополнительного источника доходов, представится шанс заключить выгодные сделки. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы чувствуете поддержку близких и радуетесь ей. Будет возможность исполнить давнее желание человека, который вам особенно дорог.
Лев
Открываются новые возможности и перспективы. Действуйте решительно, старайтесь не упустить свой шанс достичь успеха. Не исключены напряженные моменты, начало конкурентной борьбы, в которой вам нелегко будет одержать победу. Можно заниматься несколькими делами одновременно, это не приведет к ошибкам, не помешает завершить их все своевременно. Легким и приятным будет общение с близкими. Вы быстро находите верный тон, понимаете, как говорить о том, из-за чего прежде возникали разногласия. Не исключены какие-то приятные сюрпризы, подарки и знаки внимания.
Дева
Проблемы могут возникнуть, но за их решение вы возьметесь с энтузиазмом, который поможет добиться успеха. Чем больше преград появляется на вашем пути к цели, тем с большим азартом вы их преодолеваете. Окружающие замечают это и не могут не восхищаться вашей жизненной энергией. Вероятно начало новых отношений. Они могут носить деловой характер, но со временем в них появятся и романтические нотки. Во всем, что касается общения, вы можете полагаться на интуицию. Именно она помогает найти подход ко всем, кого вы встречаете сегодня.
Весы
Подходящий день для завершения дел, начатых раньше. Подводя итоги, старайтесь оценить не только собственный вклад, но и то, что было сделано вашими помощниками; не забудьте отблагодарить их, когда появится возможность. Полезно будет обдумать планы на будущее. Сейчас вы реально оцениваете свои силы, не строите иллюзий. Задуманное наверняка удастся осуществить. Хорошо проходят дружеские встречи и романтические свидания. Вы говорите то, что думаете, но никто не обижается, даже если замечания ваши не слишком приятны.
Скорпион
День блестящих идей. Вы не упускаете возможность добиться успеха, из любой ситуации извлекаете пользу. Окружающие могут позавидовать вашим победам, но признают, что вы одержали их не случайно. Люди, которые прежде недооценивали вас, сомневались в ваших талантах, изменят свое мнение. Личные отношения складываются гармонично. Вы ведете себя естественно и непринужденно, это производит благоприятное впечатление и на близких, и на тех, кто вас плохо знает. Романтические свидания проходят хорошо, дарят много позитивных эмоций.
Стрелец
Можно добиться больших успехов. День подходит для того, чтобы начать работу над какими-то важными делами и масштабными проектами: вы полны сил и энергии, проявляете редкую целеустремленность и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не лучшим образом. Вероятны новые знакомства. Вы понравитесь людям, которые могут во многом помочь. Произвести хорошее впечатление нетрудно: достаточно вести себя естественно и непринужденно. Могут напомнить о себе давние друзья. Вы будете рады общению с ними.
Козерог
Многое дается легко, вы быстро добиваетесь поставленных целей, часто интуитивно находите решение проблем, которые других поставили бы в тупик. Заметно влияние позитивных тенденций в сфере финансов. Будет шанс найти новый источник доходов или присоединиться к работе над каким-то многообещающим коммерческим проектом. Вам полезно будет сменить обстановку. Хорошо складываются поездки, даже если они не были запланированы. Часто они помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, дарят интересные идеи.
Водолей
Благоприятный день для общения, любые встречи проходят хорошо. Вы быстро справляетесь с решением организационных вопросов, наводите порядок там, где он необходим. Можно решать любые важные вопросы, в том числе финансовые. Деловое чутье будет очень острым, нет сомнений, что деньгами вы распорядитесь правильно. Во второй половине дня будет возможность порадовать близких. Это подходящее время для каких-то семейных мероприятий, домашних праздников. Вы будете рады гостям – и не важно, заглянут ли они на минутку, или захотят задержаться.
Рыбы
Настроение оставляет желать лучшего, вы переживаете из-за пустяков, сердитесь, позволяете себе какие-то резкие высказывания. Старайтесь вести себя сдержанно, так вы никого не обидите. Чем меньше заметны со стороны ваши эмоции, тем лучше складывается день. Близким не всегда понятны ваши желания и порывы, не исключены критические замечания, часто конструктивные по сути, но неприятные по форме. Помните: все можно обсудить спокойно, избежав упреков и взаимных обид. Вечером полезно будет отдохнуть. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать.