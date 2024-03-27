ГОРОСКОП НА 27 МАРТА ⟩ Весам надо подвести итоги, а Рыбам – стараться вести себя сдержанно

Но те, кто сохранит самообладание и не пойдет на поводу у эмоций, найдут способ изменить ситуацию к лучшему. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций заметно усилится. Это время удачно во многих отношениях. Оно одинаково хорошо подходит и для каких-то полезных занятий, и для развлечений, и для отдыха.

Овен

Благоприятный день для полезных дел. Можно добиться значительного прогресса, справиться с тем, что долго не удавалось. Не исключены какие-то приятные неожиданности, вдохновляющие сюрпризы. Для некоторых Овнов этот день будет связан с очень интересными знакомствами. Не исключена встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. В конце дня вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются кого-то из близких людей, членов семьи. Планы на будущее могут измениться, и вы будете этому очень рады.

Телец

Большая часть дня складывается удачно. Вы успешно завершите дела, начатые давным-давно, получите ответы на вопросы, над которыми долго размышляли. Вам часто помогают старые и новые знакомые, не исключено начало сотрудничества, которое продлится несколько лет. Лишь вечером возможны какие-то неприятные происшествия, досадные недоразумения. Но и тут серьезных проблем не возникнет. Так что не переживайте из-за пустяков и смотрите в будущее с оптимизмом. Идеи, которые появляются сегодня, наверняка удастся реализовать несколько позже.

Близнецы