ГОРОСКОП НА 22 МАРТА ⟩ Львам нельзя отвлекаться от важных дел, а Козерогам в победе над противником помогут знания

Вторая половина дня – подходящее время для личных встреч и общения с людьми, которые вам особенно дороги. Легко будет порадовать друг друга, быстро решатся проблемы, прежде тревожившие вас. Вероятны удачные совпадения и хорошие новости. Часто они вдохновляют, помогают решиться на какие-то важные перемены.

Овен

Благоприятный день. Будьте настойчивы, и вы многого добьетесь. Сейчас у вас есть шанс исправить какие-то старые ошибки, наверстать упущенное раньше. Важно не тратить время на пустые споры. Сосредоточьтесь на делах; окружающие наверняка оценят результаты, которых вы сумеете добиться. Пригодится то, что вы узнали давным-давно. Многих Овнов ждут приятные сюрпризы во второй половине дня. Это отличное время для общения со старыми и новыми знакомыми. Многие готовы прислушаться к вашему мнению, это радует.

Телец

Отлично складывается начало дня. Трудно выбрать более подходящее время для полезных дел: у вас многое получается просто отлично. Благодаря удачному стечению обстоятельств и собственным усилиям вы справитесь с тем, что оказалось не по силам другим. Позже наступит более сложный период, требующий осторожности и внимания к деталям. Лучше не спешить с решениями. Вам потребуется немного времени, чтобы разобраться в ситуации и понять, как лучше действовать. Часто помогают старые знакомые. Их знания и опыт помогают вам избежать ошибок.

Близнецы