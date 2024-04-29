«Я думал, они умерли»: Кейт Миддлтон напугала фанатов новым фото

Кейт Миддлтон не на шутку напугала своих фанатов новым фото. Принц и принцесса Уэльские 29 апреля 2024 года отмечают 13-ю годовщину бракосочетания, в честь чего показали архивный кадр со свадьбы в 2011 году.

«13 лет назад в этот день», - отметили многодетные родители.

Впрочем, триггером стала черно-белая окраска снимка. Поклонников королевской семьи, которые активно следят за развитием событий в Букингемском дворце, не на шутку напугало такое фото принцессы, которая болеет раком и не появляется на публике последние несколько месяцев.

«Черно-белое фото? Это пугает меня!», «У меня чуть не случился инфаркт из-за черно-белой фотографии...», «Я думал, они умерли», - пишут в комментариях пользователи сети.

Впрочем, ряд фолловеров официальной страницы будущего короля Великобритании и его жены поздравили супругов с важной датой.

«Поздравляю с годовщиной свадьбы! Не могу поверить, что прошло 13 лет. Посылаю вам обоим много любви в этот особенный день», «Пусть Господь благословит и сохранит принца и принцессу Уэльских», - поздравляют монаршую семью их сторонники.