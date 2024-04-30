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Заказ на выброс: пицца от эстонского рэпера Gameboy Tetris из Peetri Pizza оставила клиентку голодной

Арменуи Геройская
, репортер
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Peetri Pizza. Фото иллюстративное.
Peetri Pizza. Фото иллюстративное. Фото: Ain Liiva / Virumaa Teataja

Недавний опыт Аниты с заказом пиццы в Таллинне стал для нее неприятным сюрпризом, когда ожидания не совпали с реальностью. Девушка решила попробовать пиццу от известного эстонского рэпера Gameboy Tetris из ресторана Peetri Pizza&Pasta.

Пару дней назад Анита заказала пиццу в известной пиццерии Peetri Pizza&Pasta через приложение Bolt Food. Выбор пал на пиццу от известного эстонского рэпера Gameboy Tetris, в состав которой входили необычные ингредиенты - картофель фри, куриные наггетсы, соус и немного рукколы.

Когда заказ доставили Аните, она обнаружила, что пицца сильно отличается от той, что была изображена в меню. Внешний вид блюда вызвал у нее отвращение до такой степени, что она даже пробовать не стала и выкинула пиццу в мусорное ведро.

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