Заказ на выброс: пицца от эстонского рэпера Gameboy Tetris из Peetri Pizza оставила клиентку голодной

Пару дней назад Анита заказала пиццу в известной пиццерии Peetri Pizza&Pasta через приложение Bolt Food. Выбор пал на пиццу от известного эстонского рэпера Gameboy Tetris, в состав которой входили необычные ингредиенты - картофель фри, куриные наггетсы, соус и немного рукколы.

Когда заказ доставили Аните, она обнаружила, что пицца сильно отличается от той, что была изображена в меню. Внешний вид блюда вызвал у нее отвращение до такой степени, что она даже пробовать не стала и выкинула пиццу в мусорное ведро.