Недавний опыт Аниты с заказом пиццы в Таллинне стал для нее неприятным сюрпризом, когда ожидания не совпали с реальностью. Девушка решила попробовать пиццу от известного эстонского рэпера Gameboy Tetris из ресторана Peetri Pizza&Pasta.
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Заказ на выброс: пицца от эстонского рэпера Gameboy Tetris из Peetri Pizza оставила клиентку голодной
Пару дней назад Анита заказала пиццу в известной пиццерии Peetri Pizza&Pasta через приложение Bolt Food. Выбор пал на пиццу от известного эстонского рэпера Gameboy Tetris, в состав которой входили необычные ингредиенты - картофель фри, куриные наггетсы, соус и немного рукколы.