Кейт Миддлтон впервые после операции появилась на публике вместе с принцем Уильямом

После операции на брюшной полости Кейт Миддлтон отказалась от исполнения королевских обязанностей до Пасхи. Кенсингтонский дворец дал сухую информацию по этому поводу, что, естественно, породило очень много слухов. Порой, даже самых нелепых.

Но накануне Кейт заметили в фермерском магазине в Виндзоре. Герцогиня выглядела счастливой и здоровой. Рядом был принц Уильям, пишет The Sun.

«Детей с ними не было, но это хороший знак того, что она здорова», – рассказал британской газете источник.

Ожидается, что принцесса, которая в последний раз выступала на публике в Сандрингеме на Рождество, вернется к общественной деятельности после 17 апреля, когда ее дети вернутся в школу Ламбрук, недалеко от Аскота, после пасхальных каникул. Правда, есть предположение, что Кейт сделает это раньше, и ее даже можно будет увидеть идущей на ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в поместье Виндзор.

Напомним, накануне Кейт оправдалась за семейное фото, опубликованное в Сети в День матери. Принцесса заявила, что сама отредактировала снимок, но не совсем удачно.