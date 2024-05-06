«Был очень жестоким»: известная британская актриса рассказала об издевательствах российского режиссера

Известная британская актриса Эмили Блант, которая снялась в оскароносном «Оппенгеймере», шокировала подробностями сотрудничества с российским режиссером Андреем Кончаловским. Актриса рассказала об издевательствах мужчины на съемочной площадке.

Эмили Блант поделилась, что проходила кастинг на роль в фильме «Лев зимой», режиссером которого был Андрей Кончаловский. Однако актриса так и не получила роль. В картине сыграла жена россиянина Юлия Высоцкая.

Как пишет издание The Sun, Блант обвинила режиссера в женоненавистничестве. По ее словам, Кончаловский словесно издевался над ней, когда ей было всего 19 лет:

Он был очень жестоким во время проб. Ему было приятно ставить меня на место, а атмосфера была женоненавистнической. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, на тот момент я чувствовала себя ничтожеством.

Знаменитость вспомнила, как режиссер общался с ней. Актриса говорит, что отношение Кончаловского было невыносимым.

«Режиссер вел себя ужасно. Ты все же не всегда оказываешься достаточно стойким, подобное отношение задевает твои чувства, поэтому актеры иногда чувствуют себя как в окопах. Бывает, что все получается легко и красиво, а иногда приходится сталкиваться с чем-то болезненным. Обычно, я готова к подобным вещам. Как актер ты должен быть готовым держать удар», - добавила Эмили Блант.