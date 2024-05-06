Теории заговора и шокирующие заявления: чем запомнится первый год правления Карла III

Градус тревожности повысили публикации о том, что принц Уильям и герцогиня Кэтрин якобы переживают по поводу того, что им придётся взойти на престол раньше, чем они надеялись. Журналистка Тина Браун в своей статье для The New York Times предполагает, что пара рассчитывала на несколько лет сосредоточиться на воспитании детей, но теперь ближайшее будущее под вопросом.

Исчезновение Кейт Миддлтон и ее диагноз

Непростой год выдался и для самой пары, отметившей на днях 13-ю годовщину свадьбы. Кейт Миддлтон в начале года перенесла операцию на брюшной полости, после чего исчезла из поля зрения публики, что породило множество теорий заговора. Пошли самые разные слухи - от версий о банальной пластической операции до жутких предположений о том, что герцогини вообще уже нет в живых. Попытки дворца «предъявить» общественности живую-здоровую Кейт обернулись провалом. На её «официальном» портрете с детьми был обнаружен перебор с фотошопом, а на видео и фото, якобы сделанных папарацци, герцогиню невозможно было идентифицировать.

В итоге герцогиня Кэтрин выступила с видеообращением к публике, в котором сообщила, что у неё диагностировали рак. Ролик вызвал волну новых слухов: некоторые усомнились в его подлинности, кто-то рассмотрел на видео признаки вмешательства нейросети. Общественность ждёт, когда герцогиня появится перед публикой вживую, а не в видео.

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