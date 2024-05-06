Ровно год назад состоялась коронация Карла III. С момента его официального восхождения на престол произошло немало событий, которые повлияли на образ королевской семьи, а, по мнению некоторых журналистов и биографов, даже свидетельствуют о «кризисе британской монархии», пишет Spletnik.
Теории заговора и шокирующие заявления: чем запомнится первый год правления Карла III
Началось правление Карла III вполне благополучно: фактически он взял на себя королевские обязанности ещё в сентябре 2022 года, после смерти Елизаветы II. Спустя год, осенью 2023 года, на сайте BBC вышла статья о том, что первый год правления короля - «скорее про стабильность и уверенность, нежели про перемены и реформы». «Год удивил тем, что практически ничем не удивил. Люди быстро привыкли к новому королю», - говорила тогда эксперт по королевской семье Полин Макларан. В интервью для BBC большинство экспертов оценивали первый год скорее как успешный. Сейчас, по итогам 12 месяцев, прошедших со дня коронации, спокойным для короля и его семьи этот период точно не назовёшь.
Сторонники и противники
Что касается опросов общественного мнения, то по итогам года правления Карл III, как писали СМИ, «оказался неожиданно популярен». По состоянию на сентябрь 2023 года большинство британцев - 62% - считали, что страна должна оставаться монархией, и поддерживали короля. Примечательно, что среди молодёжи от 18 до 24 лет это мнение разделяли только 37%. В данной возрастной группе 40% высказались за то, что хотели бы иметь возможность избирать правителя государства. В феврале 2024-го рейтинг короля был ещё выше прошлогоднего: 66% населения позитивно оценили его деятельность.
В рейтинге популярности членов королевской семьи по версии YouGov Карл III занимает сейчас пятую строчку. Первое место остаётся за покойной королевой Елизаветой II, вслед за которой в списке расположились герцогиня Кэтрин, принц Уильям и сестра короля, принцесса Анна.
При этом протесты против Карла III - не редкость: в день коронации сотни людей в жёлтых футболках с надписью «Не мой король» собрались в центре Лондона и выкрикивали соответствующие лозунги. Тогда полиция даже провела задержания: арестованы были более 50 протестующих.
И до, и после восхождения нового короля на престол у общественности были вопросы к королевской семье. В основном, по словам историка Хизер Джонс, они касаются «прозрачности королевских финансов». «Люди тратят большие деньги на содержание этого института. На данный момент это слабое место», - считает профессор. За последние месяцы вопросов относительно финансов стало ещё больше, но об этом чуть позже.
Новость о болезни
За последний год публика узнала сразу несколько тревожных новостей, связанных с королевской семьёй. В первую очередь, это известие о болезни самого короля. В феврале 2024 года официально сообщили, что у Карла III рак. Как говорилось в заявлении Букингемского дворца, в связи с прохождением лечения он воздержится от публичных мероприятий, однако «настроен позитивно» и ждет возвращения к королевским обязанностям.
Тип рака, который выявили у Карла, не раскрывается. Ранее, в январе, он проходил лечение от доброкачественного увеличения простаты и перенёс операцию. Сейчас пишут, что Карл III готов к публичным появлениям, поскольку лечение проходит успешно.
Операция «Менайский мост»
Однако недавно в прессе заговорили о том, что на самом деле состояние здоровья короля не внушает оптимизма. Более того - по словам инсайдеров издания Daily Beast, дворец работает над обновлением плана под кодовым названием «Операция »Менайский мост«. Это проект организации похорон и других траурных мероприятий в случае смерти правителя. Существование подобного плана не секрет, такой же действовал в отношении Елизаветы II, он носил название »Операция «Лондонский мост». В этом документе определяется, кто и в каком порядке должен узнать о смерти монарха, как новость сообщат прессе, когда начнутся траурные мероприятия и так далее.
Градус тревожности повысили публикации о том, что принц Уильям и герцогиня Кэтрин якобы переживают по поводу того, что им придётся взойти на престол раньше, чем они надеялись. Журналистка Тина Браун в своей статье для The New York Times предполагает, что пара рассчитывала на несколько лет сосредоточиться на воспитании детей, но теперь ближайшее будущее под вопросом.
Исчезновение Кейт Миддлтон и ее диагноз
Непростой год выдался и для самой пары, отметившей на днях 13-ю годовщину свадьбы. Кейт Миддлтон в начале года перенесла операцию на брюшной полости, после чего исчезла из поля зрения публики, что породило множество теорий заговора. Пошли самые разные слухи - от версий о банальной пластической операции до жутких предположений о том, что герцогини вообще уже нет в живых. Попытки дворца «предъявить» общественности живую-здоровую Кейт обернулись провалом. На её «официальном» портрете с детьми был обнаружен перебор с фотошопом, а на видео и фото, якобы сделанных папарацци, герцогиню невозможно было идентифицировать.
В итоге герцогиня Кэтрин выступила с видеообращением к публике, в котором сообщила, что у неё диагностировали рак. Ролик вызвал волну новых слухов: некоторые усомнились в его подлинности, кто-то рассмотрел на видео признаки вмешательства нейросети. Общественность ждёт, когда герцогиня появится перед публикой вживую, а не в видео.
Конфронтация с принцем Гарри
В отношениях Карла III и его младшего сына пока, судя по всему, значительного потепления не наблюдается. Хотя в марте источник журнала People рассказал, что, узнав о диагнозе отца, принц Гарри немедленно прилетел из США в Великобританию, чтобы его навестить. Это инсайдер назвал маленьким шагом к примирению, несмотря на то что встреча длилась всего 45 минут. С принцем Уильямом Гарри не виделся: между братьями по-прежнему серьёзный конфликт. По рассказам инсайдеров, о болезни герцогини Кэтрин принц Гарри и Меган Маркл узнали из новостей, а не от членов семьи. Как говорят биографы, Карл III надеется на примирение сыновей, но особенно на него не рассчитывает. Напомним, что отношения между братьями окончательно испортились после выхода мемуаров герцога Сассекского «Запасной» и премьеры документального фильма Netflix, в котором Маркл раскритиковала королевскую семью.
Этой осенью вспыхнул ещё один скандал. Выяснилось, что именно Карла III, а также Кейт Миддлтон имела в виду Меган Маркл, говоря о расистских комментариях во дворце. Якобы король и герцогиня - как раз те люди, которые рассуждали, какой цвет кожи будет у будущего ребёнка принца Гарри и Меган. Про это бывшая актриса ранее рассказывала в нашумевшем интервью Опре Уинфри, но имён не называла.
Не способствует укреплению отношений Гарри с родственниками и то, что он и Меган продолжают использовать титулы герцогов Сассекских. Так, пару месяцев назад супруги запустили новый сайт Sussex.com, и, как говорят инсайдеры, «если будет хоть малейший намёк на коммерциализацию, он будет аннулирован».
Фейковая новость о смерти
В марте короля и самого объявили мёртвым: по российским телеграм-каналам и СМИ моментально разлетелось фейковое заявление Букингемского дворца о внезапной смерти правителя. Выглядел «документ» довольно убедительно, однако ни на сайте дворца, ни в официальных аккаунтах никаких объявлений не было. Новость продолжали тиражировать, пока её не опровергли: сначала это сделало в сети X британское посольство в Украине, а затем Букингемский дворец заявил российскому агентству ТАСС, что Карл III не умер.
Huffington Post написал, что источник фейк-ньюс установить не удалось, но среди крупных каналов информацию первыми выпустили Baza и Mash, за ними новость перепечатали «Ведомости» и другие СМИ. Сразу после официального опровержения все новостные порталы опубликовали апдейт.