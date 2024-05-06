Известная авиакомпания ввела новый «бюджетный» тариф: в чем выгода

Как сообщает Avianews, Wizz Smart следует за самым бюджетным тарифом Basic, который включает только маленькую ручную кладь с размерами до 40х30х20 см и весом до 10 кг. Заявляется:

«В отличие от базового тарифа, Wizz Smart позволяет взять на борт самолета в дополнение к маленькой ручной клади еще и чемодан на колесиках или другую сумку с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг. Он также включает приоритетную посадку, бесплатный выбор стандартного места и возможность зарегистрироваться на рейс за 30 дней до вылета».

Предполагается, что такой пакет услуг стоит дешевле, чем если их докупать дополнительно к тарифу Basic.

Однако в Avianews отмечают, что Wizz Air применяет динамическое ценообразование на услуги. Поэтому перед покупкой авиабилета следует проверить, не дешевле ли докупить необходимые сервисы к базовому тарифу, а не покупать все в одном пакете.

Отмечается, что на данный момент Wizz Air продает билеты по еще двум тарифам:

Wizz Go включает маленькую ручную кладь, выбор стандартного места и багаж 20 кг. До появления нового тарифа Wizz Go включал больше услуг — большую ручную кладь, приоритетную регистрацию и бесплатную регистрацию в аэропорту;

самый дорогой тариф Wizz Plus включает большую и маленькую ручную кладь, 32 кг багажа, выбор любого места без доплаты, бесплатную регистрацию в аэропорту, отсутствие сбора за изменение рейса и возможность вернуть билет с зачислением средств на Wizz-счет.

Венгерский лоукостер Wizz Air - последние новости

26 февраля бюджетную венгерскую авиакомпанию Wizz Air второй год подряд признали худшей авиакомпанией Европы. Клиенты тогда больше всего жаловались на задержки рейсов и плохое обслуживание.

Как свидетельствуют данные Управления гражданской авиации Великобритании, в период с октября 2022 года по сентябрь 2023 года только 63% рейсов Wizz Air были выполнены вовремя. При этом 2% рейсов компания задерживала более, чем на три часа.