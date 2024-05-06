Эстонский секс-тренер делится личным опытом и рассказывает, какую роль деньги играют в отношениях

В подкасте стало известно, что и Кярсин имела личный опыт в созависимых отношениях. «Отношения, где деньги текли как из банкомата. После этого разрыва я пообещала себе, что больше никогда не буду зависеть от какого-либо мужчины или его кошелька», - сказала тренер. Сейчас она успешный владелец компании и не зависит от кого-либо. После управления несколькими компаниями и выгорания она наконец нашла профессию, с помощью которой достигла цели быть самодостаточной и иметь возможность наслаждаться свободой.

Простые советы, как женщины могут укрепить свое финансовое положение:

Сделайте инвентаризацию своих финансов: запишите доходы и расходы, а также активы и обязательства. Просматривая эти данные, вы поймете, двигаетесь ли вы в желаемом направлении, или вам следует внести изменения, например, учиться искать дополнительные источники дохода или сокращать расходы. Также пройдите аналогичную процедуру с доходами, расходами, активами и обязательствами семьи.

Обсудите финансовые вопросы с партнером и придите к соглашению, которое учитывает интересы обоих. Часто сожители даже не знают доходы и расходы друг друга и ведут образ жизни, который является для одного из них непосильной ношей или вызывает большой стресс. Обсудите также, как вы готовитесь к неожиданным событиям, например, к потере дохода или внезапной смерти одного из вас.