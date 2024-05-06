Секс-тренер Эпп Кярсин утверждает, что отношения и деньги тесно связаны, потому что если в паре нет взаимопонимания, то успешной карьеры не ждите.
Эстонский секс-тренер делится личным опытом и рассказывает, какую роль деньги играют в отношениях
В подкасте Kogumispäevik был поднят вопрос о роли денег в отношениях, сексуальном образовании и о том, как зависимые отношения вызвали у нее желание быть успешной.
Перед совместным проживанием обсудите финансовые вопросы заранее.
«Что ты ожидаешь, какие у меня желания, как ты относишься к деньгам - это неприятные темы, но мы должны чувствовать себя уверенно в отношениях, чтобы говорить со своим партнером на разные темы», - пояснила Эпп.
По словам Эпп, мужчины хотят хорошо зарабатывать и быть успешными, но в экономически сложные времена они склонны молчать. «Процент самоубийств в Эстонии довольно высок, особенно среди мужчин, потому что мужчины не делятся своими проблемами», - отметила она. Поэтому Эпп настоятельно советует обсуждать с партнером даже самые сложные и тяжелые вещи.
Из-за финансов у вас могут испортится отношения
Люди, у которых плохие отношения в паре, страдают по многим причинам. Например, им трудно сосредоточиться на работе, потому что их голова забита мыслями о том, что происходит в стенах дома. Сложные отношения могут сохраняться, если одна сторона сильно зависит от кошелька своего партнера. «У кого деньги, тот имеет власть. Я видела отношения, где состоятельные мужчины запирали своих женщин в золотую клетку. Много красивых возможностей, но рядом с этим - парад любовниц с горьким привкусом. Есть мужчины, которые думают, что богатство и большие деньги дают им больше прав», - считает Эпп.
В подкасте стало известно, что и Кярсин имела личный опыт в созависимых отношениях. «Отношения, где деньги текли как из банкомата. После этого разрыва я пообещала себе, что больше никогда не буду зависеть от какого-либо мужчины или его кошелька», - сказала тренер. Сейчас она успешный владелец компании и не зависит от кого-либо. После управления несколькими компаниями и выгорания она наконец нашла профессию, с помощью которой достигла цели быть самодостаточной и иметь возможность наслаждаться свободой.
Простые советы, как женщины могут укрепить свое финансовое положение:
Сделайте инвентаризацию своих финансов: запишите доходы и расходы, а также активы и обязательства. Просматривая эти данные, вы поймете, двигаетесь ли вы в желаемом направлении, или вам следует внести изменения, например, учиться искать дополнительные источники дохода или сокращать расходы. Также пройдите аналогичную процедуру с доходами, расходами, активами и обязательствами семьи.
Обсудите финансовые вопросы с партнером и придите к соглашению, которое учитывает интересы обоих. Часто сожители даже не знают доходы и расходы друг друга и ведут образ жизни, который является для одного из них непосильной ношей или вызывает большой стресс. Обсудите также, как вы готовитесь к неожиданным событиям, например, к потере дохода или внезапной смерти одного из вас.
Даже если доходы невелики и вся зарплата уходит на еду, обязательства и детей, откладывайте или инвестируйте часть каждого дохода сразу или, другими словами, вначале потратьте их на себя.
Развивайте свою финансовую грамотность. Начните с малого, например, послушайте один подкаст в неделю или прочитайте одну статью.
Окружайте себя людьми, которые вас вдохновляют и с которыми вы хотите двигаться в одном направлении. Если вы стремитесь экономить, чтобы быстрее двигаться к своим мечтам, а ваши друзья склонны к потреблению, изменения становятся сложными. Также критически пересмотрите, кого вы следите в социальных сетях, и, возможно, стоит на время вообще отказаться от социальных сетей, чтобы сохранить свое психическое здоровье.
Следите за своими чувствами и мыслями относительно денег и при необходимости осознанно занимайтесь повторяющимися беспокойными мыслями. Финансовая тревожность влияет на повседневные дела, здоровье и отношения на работе и дома.