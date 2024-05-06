Пророческий сон превратил американца в миллионера: выигрыш в лотерею на 837 тысяч долларов!

«В ее сне я нашел кучу золота. Думаю, мечты сбываются. Родные всегда говорили, что я самый удачливый в семье», - поделился счастливчик.

Дэвид Этвелл приобрел билет всего за 1 доллар и угадал все пять номеров, выиграв джекпот. Вероятность такого совпадения составляет 1 из 962 598.

«Я был ошеломлен. Я видел, что джекпот снова упал до 100 000 долларов, потому что кто-то его сорвал. Понятия не имел, что это был я», - сказал он.

«Он так кричал, когда узнал о выигрыше, что это напугало кота», - сказала жена Этвелла Чери.

Он получил свой приз в штаб-квартире лотереи и после федеральных налогов и налогов штата забрал 598 591 доллар. Этвелл сказал, что планирует дать немного денег своей церкви и оплатить некоторые счета.