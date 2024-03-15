ГОРОСКОП НА 15 МАРТА ⟩ Девам необходим отдых, а Скорпионам нельзя поддаваться эмоциям

Козерог

Спокойный день, больше подходящий для учебы и размышлений, чем для решительных действий. Вам удается раньше других получить важную информацию и сделать из нее правильные выводы. Появляются новые планы. Воплощать их в жизнь пока рано. Сейчас нужно все обдумать, понять, как вы будете двигаться к цели. Возможно, будет полезно посоветоваться с кем-то из старых знакомых. Вторая половина дня подходит для встреч в неформальной обстановке. Радуют и разговоры с друзьями, и общение с теми, с кем вы прежде вместе работали и поддерживали лишь деловые отношения. Не исключено начало романтической истории.

Водолей

Подходящий день для сложной и важной работы. Вам удается сосредоточиться и ничего не упустить из виду, не допустить ошибок. Часто приходится доделывать то, что было начато другими. Тут вы тоже отлично справляетесь. Вероятны полезные знакомства. Имейте в виду: сегодня вам нужно будет приложить усилия, чтобы произвести хорошее впечатление. Вторая половина дня приносит хорошие идеи. Они могут касаться как работы и бизнеса, так и личной жизни. Многое становится ясным, и вы понимаете, куда двигаться дальше.

Рыбы

Начало дня будет отличным. Появляется много хороших идей, причем именно таких, которые легко будет воплотить в жизнь. Охотно помогают старые и новые знакомые. Разногласия с близкими, прежде очень огорчавшие вас, остаются в прошлом. Сейчас можно конструктивно обсудить многие важные вопросы. Часто такие разговоры оказываются приятными и вдохновляющими. Позже наступит более напряженное время: дел станет больше, многие решения придется принимать в одиночку. Но и тут вы отлично справитесь. Часто помогает опыт; благодаря ему вы не тревожитесь по пустякам и быстро находите кратчайший путь к цели.