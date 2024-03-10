ГОРОСКОП НА 10 МАРТА ⟩ Львам надо стараться не нервничать из-за пустяков, а Весам – лучше действовать самостоятельно

Рак

Осторожнее с деньгами. Это не лучший день для того, чтобы тратить их на пустяки или покупать вещи, без которых легко обойтись. Если вы будете экономны, то позже не раз поблагодарите себя за это. В остальном день благоприятен. Он обещает успехи в делах, требующих творческого подхода. Удастся заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Некоторые Раки познакомятся с теми, о ком слышали много хорошего, или найдут новых друзей. Вы производите благоприятное впечатление на окружающих, они часто хотят узнать вас получше.

Лев

Старайтесь не нервничать по пустякам. День не отличается спокойным эмоциональным фоном, настроение ваше переменчиво. Старайтесь искать поводы для радости; их больше, чем может показаться на первый взгляд. Середина дня благоприятна для знакомств, а также для встреч с теми, на кого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Позже захочется побыть наедине с собой. Вечер – благоприятное время для любых творческих занятий. Они вдохновляют, дарят много позитивных эмоций. Можно вернуться к давнему хобби или взяться за что-то новое; в любом случае вы не будете разочарованы.

Дева