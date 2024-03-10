Благоприятный день. Стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции. Они своевременны и точны, часто помогают выбрать верный путь к цели и избежать ошибок. Могут появиться идеи, с реализации которых начнется новый этап вашей жизни, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 10 МАРТА ⟩ Львам надо стараться не нервничать из-за пустяков, а Весам – лучше действовать самостоятельно
Действуйте решительно и старайтесь не тратить время на пустяки. В первой половине дня часто проще делать все самостоятельно, чем сотрудничать с кем-то. А вот вторая подходит для поиска союзников и объединения усилий. Не исключено в это время и начало дружеских отношений.
Овен
Этот день будет очень плодотворным и интересным. Он дает шанс добиться успеха во многих делах, в том числе тех, которые прежде казались очень сложными. Некоторые Овны возьмутся за то, к чему прежде никак не могли подступиться. Добиться нужных результатов таким представителям будет куда проще, чем они ожидали. Вы очень изобретательны, часто предпочитаете искать свой путь к цели, а не идти проторенной тропой. Многие эксперименты оказываются удачными. Вероятны денежные поступления, которые окажутся очень кстати.
Телец
Отличный день для работы, учебы и полезных дел. Вы внимательны к мелочам, часто замечаете те важные детали, на которые другие не обратили внимания. Могут помогать старые знакомые; часто они действуют совершенно бескорыстно. Вы, впрочем, не упускаете возможность отблагодарить своих союзников, оказать им ответные услуги. Вероятны приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся кого-то из родственников. Вечером возможны незапланированные встречи, которым вы будете очень рады. Не исключены романтические сюрпризы.
Близнецы
В начале дня возможны неприятные моменты. Чаще всего речь идет лишь о досадных мелочах, но даже они могут испортить настроение. Постарайтесь сохранить оптимизм, не переживать из-за пустяков. С течением времени влияние позитивных тенденций усиливается. Вам все чаще везет, становится проще справиться со многими делами. Вторая половина дня благоприятна для общения. Вы легко находите подход к людям, отлично ладите и со старыми знакомыми, и с теми, кого видите впервые. Возможно начало дружеских или романтических отношений.
Рак
Осторожнее с деньгами. Это не лучший день для того, чтобы тратить их на пустяки или покупать вещи, без которых легко обойтись. Если вы будете экономны, то позже не раз поблагодарите себя за это. В остальном день благоприятен. Он обещает успехи в делах, требующих творческого подхода. Удастся заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит. Некоторые Раки познакомятся с теми, о ком слышали много хорошего, или найдут новых друзей. Вы производите благоприятное впечатление на окружающих, они часто хотят узнать вас получше.
Лев
Старайтесь не нервничать по пустякам. День не отличается спокойным эмоциональным фоном, настроение ваше переменчиво. Старайтесь искать поводы для радости; их больше, чем может показаться на первый взгляд. Середина дня благоприятна для знакомств, а также для встреч с теми, на кого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Позже захочется побыть наедине с собой. Вечер – благоприятное время для любых творческих занятий. Они вдохновляют, дарят много позитивных эмоций. Можно вернуться к давнему хобби или взяться за что-то новое; в любом случае вы не будете разочарованы.
Дева
Прежде чем браться за что-то, составьте план действий. Не стоит полагаться на свое умение импровизировать, принимать решения на ходу. Сегодня будет гораздо проще действовать так, как было задумано раньше. Подходит день и для того, чтобы собирать и анализировать информацию. Вы ничего не упускаете из виду и делаете верные выводы. Возможны неожиданные визиты, встречи с людьми, о которых вы много думали в последнее время. Если отношения в последнее время складывались напряженно, сейчас легко будет изменить их к лучшему.
Весы
Лучше действовать самостоятельно. Свобода действий многое упрощает, позволяет поступать так, как подсказывает интуиция. Советы окружающих часто довольно бестолковы, и обычно сбивают с толку, а пользы не приносят. Стоит вернуться к каким-то старым планам: не исключено, что сейчас вы сможете воплотить их в жизнь. Сбываются давние желания некоторых Весов. День подходит для встреч с людьми, с которыми вы давно не виделись. Легко будет найти общий язык, найдется масса интересных тем для разговора.
Скорпион
Вы чаще обычного тревожитесь по пустякам, это несколько омрачает начало дня. Между тем трудности, возникающие в это время, не так уж серьезны и вскоре останутся позади. Радует поддержка старых друзей; они всегда на вашей стороне и готовы помочь, если это вдруг потребуется. Вторая половина дня – отличное время для привычных дел. Вы быстро справляетесь с ними и почти не устаете. Вероятны неожиданные визиты. Вы будете рады гостям, а они наверняка принесут хорошие новости. Возможна встреча с человеком, по которому вы скучали.
Стрелец
Благоприятный день для общения. Вы мгновенно завоевываете расположение новых знакомых, а старых легко убеждаете в своей правоте. Те, кто прежде вас недооценивал, сегодня наверняка изменят свое мнение. Будет возможность завершить какие-то старые дела, отнимавшие много сил. Справившись с ними, вы почувствуете себя куда свободнее. Вероятны какие-то приятные события дома. Вторая половина дня дает шанс решить семейные проблемы, помирить родственников, которые были в ссоре. Можно строить планы вместе с близкими. Вскоре вы воплотите задуманное в жизнь.
Козерог
Начало дня благоприятно для общения. Вы быстро находите подход к очень разным людям, производите хорошее впечатление, можете понравиться даже тем, кто обычно замечает только недостатки окружающих. Не исключено начало дружеских отношений, которые принесут много радости. Позже наступит подходящее время для дел, требующих серьезности, внимания к деталям. Никто не будет отвлекать вас. Вы можете справиться даже с тем, что не удалось другим, добиться отличных результатов в деле, казавшемся почти безнадежным.
Водолей
В начале дня стоит обращать внимание на мелочи. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Не исключены события, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, как сдвинуть с мертвой точки какое-то сложное дело. День благоприятен с точки зрения личных отношений: вы отлично ладите с людьми, ко многим находите подход. Хорошо проходят романтические свидания. Они могут быть очень необычными. Вы не упустите возможность удивить и порадовать любимого человека; он ответит тем же.
Рыбы
День складывается хорошо, тревожиться вам особенно не о чем. Будет много приятных встреч. Не исключено, что повидаться с вами захотят люди, о которых вы часто вспоминали в последнее время. Это подходящий день для откровенных разговоров о важных вещах. Не бойтесь поделиться своими чувствами с теми, кто вам дорог. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, помочь родственнику или другому близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Вы не остаетесь равнодушными к чужим проблемам; окружающие это ценят.