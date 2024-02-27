ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ ⟩ Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет прибыль с 28 февраля

Телец

Представители земного знака существенно обогатятся. Вероятно, деньги придут в виде помощи или подарка от близких друзей или родни. Павел Глоба рекомендует Тельцам не бояться рисковать, любой риск будет оправдан. Тельцы не прогадают, если купят лотерейный билет.

Стрелец

Представителям огненного знака в этот период нужно быть аккуратнее со своими желаниями: они получат чудесное свойство сбываться! Павел Глоба рекомендует сосредоточиться на самой сокровенной мечте. Если Стрельцы не будут лениться, то к концу месяца получат все, о чем только мечтали.