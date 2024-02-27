Знаменитый астролог Павел Глоба уверяет, что два знака Зодиака с 28 февраля окажутся под влиянием Меркурия. Планета имеет магнетическое и денежное значение. По словам астролога, они станут своего рода магнитами для денег, пишет астролог в своем Telegram-канале.
ДЕНЕЖНЫЙ МАГНИТ ⟩ Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет прибыль с 28 февраля
Телец
Представители земного знака существенно обогатятся. Вероятно, деньги придут в виде помощи или подарка от близких друзей или родни. Павел Глоба рекомендует Тельцам не бояться рисковать, любой риск будет оправдан. Тельцы не прогадают, если купят лотерейный билет.
Стрелец
Представителям огненного знака в этот период нужно быть аккуратнее со своими желаниями: они получат чудесное свойство сбываться! Павел Глоба рекомендует сосредоточиться на самой сокровенной мечте. Если Стрельцы не будут лениться, то к концу месяца получат все, о чем только мечтали.