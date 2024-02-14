ГОРОСКОП НА 15 ФЕВРАЛЯ ⟩ Близнецов ждут мелкие неприятности, а Львам следует уделить внимание близким людям

Близнецы

Старайтесь придерживаться заранее составленного плана, не позволяйте мелким неприятностям и недоразумениям сбить себя с толку. Сейчас вы многое можете себе позволить, а интуиция и логика вас не подведут. Возможны значительные перемены в личной жизни, пересмотр приоритетов; отношения, которые отчасти утратили для вас свою значимость, будут направлены в новое русло.

Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, однако значительных расходов, связанных с развлечениями, лучше избежать. Найдите время для профилактических и оздоровительных процедур: жизненный тонус снижен, ваш организм нуждается в поддержке.

Рак

Возможны проблемы в отношениях с близкими людьми, обстановка в семье будет напряженной, дискомфортной. Любой пустяк может стать поводом для серьезной ссоры с любимым человеком, и даже свойственной вам тактичности будет недостаточно для того, чтобы сохранить мир. Постарайтесь отложить выяснения отношений, не позволяйте старым обидам влиять на ваши высказывания и поступки. Конструктивный диалог маловероятен, но есть шанс обойтись без скандалов и взаимных обвинений.

В остальных сферах жизни сильны позитивные тенденции. Вам пойдут на пользу общение с друзьями, чтение, просмотр познавательных телепередач. Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей, займитесь спортом, но избегайте перегрузок.

Лев