Вторая половина месяца будет жестокой: Глоба рассказал, кого ждут большие проблемы в феврале

Им следует не планировать что-то серьезное и избегать каких-то острых тем при общении с окружающими, чтобы избежать проблем.

Овен

В этот период, говорит астролог, им не следует принимать важные решения, от которых будет зависеть дальнейшая жизнь. Это время неудач.

Близнецы

Им нельзя влезать конфликты, иначе не получится избежать крупных ссор.

Лев

Им стоит подавлять негативные эмоции, так как они будут неблагоприятно сказываться на их здоровье.

Скорпион

Им следует быть осторожнее и смотреть по сторонам. Кроме этого, стоит воздерживаться от споров с окружающими.