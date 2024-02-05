СМОТРИТЕ ⟩ Стало известно, кто поедет на Евровидение 2024 года от Украины

Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед. Певицы «искренне верят в победу правды», однако «в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединенными и слаженными».