СМОТРИТЕ ⟩ Стало известно, кто поедет на Евровидение 2024 года от Украины

Нацотбор на Евровидение 2024 года прошел 3 февраля. В финале победу одержал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria" и именно им представится честь представлять Украину на престижном песенном конкурсе в Мальме.
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Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед. Певицы «искренне верят в победу правды», однако «в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединенными и слаженными».
«Украина стала для всего мира образцом единения. Мы вместе смело посмотрели в лицо врагу и начали работать как единый механизм. Это было так поразительно, что весь мир взялся нам помогать», - говорит Алена Савраненко.