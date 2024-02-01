ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ⟩ Супруги, прожившие в браке 59 лет, умерли с разницей в несколько часов

Семья 81-летнего мужчины и 79-летней женщины пребывает в трауре после смерти супругов, но их дочь хочет поведать миру нечто поистине прекрасное. По словам дочери Шерен, ее родители прожили в браке почти 59 лет. Она назвала отношения своих родителей «великой американской историей любви».

Ее мать и отец познакомились в 1964 году, когда жили в Гадсдене, штат Алабама, и это была любовь с первого взгляда. «Они начали встречаться и посреди ночи отправились в Трентон, штат Джорджия, чтобы пожениться», - говорит она.