История любви этой американской пары, прожившей в браке более полувека, подошла к грустному концу, но их дочь говорит, что ей повезло, что ее родители смогли покинуть этот мир вместе, пишет Naine.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ⟩ Супруги, прожившие в браке 59 лет, умерли с разницей в несколько часов
Семья 81-летнего мужчины и 79-летней женщины пребывает в трауре после смерти супругов, но их дочь хочет поведать миру нечто поистине прекрасное. По словам дочери Шерен, ее родители прожили в браке почти 59 лет. Она назвала отношения своих родителей «великой американской историей любви».