ГОРОСКОП НА 24 ЯНВАРЯ ⟩ Противоречивый день для Раков, а Дев ждут трудности в личных отношениях

День связан с ростом жизненного тонуса, улучшением самочувствия и полноценным отдыхом. Он плохо подходит для решения сложных задач, но и в этом можно достичь неплохих результатов, если заранее составить план действий и придерживаться его. Очень полезны обсуждения, беседы с членами семьи; дискуссии не перерастут в ссоры, и до конфликтов дело не дойдет, даже если не сразу удастся прийти к единому мнению.

Овен

Решительные и сверх всякой меры энергичные Овны в этот день начинают массу дел, не заботясь о том, будут ли они доведены до конца. С вами непросто иметь дело: порой окружающие просто не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы и приоритеты, что и порождает споры. В общении с представителями старшего поколения не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.

Вы будете окружены вниманием, но отнюдь не всегда приятным. Представители противоположного пола порой слишком навязчивы, что мешает чувствовать себя комфортно. Разберитесь с собственными желаниями и постарайтесь не поддаваться соблазнам: нет никакой необходимости совершать ошибки, исправление которых отнимет много времени.

Телец