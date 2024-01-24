ГОРОСКОП НА 24 ЯНВАРЯ ⟩ Противоречивый день для Раков, а Дев ждут трудности в личных отношениях

Полезны встречи со старыми знакомыми, с людьми, с которыми вы общались в разные периоды своей жизни. Наступает момент, когда у каждого есть шанс верно оценить свои сильные и слабые стороны, понять, как следует действовать, чтобы избежать повторения ошибок.
День связан с ростом жизненного тонуса, улучшением самочувствия и полноценным отдыхом. Он плохо подходит для решения сложных задач, но и в этом можно достичь неплохих результатов, если заранее составить план действий и придерживаться его. Очень полезны обсуждения, беседы с членами семьи; дискуссии не перерастут в ссоры, и до конфликтов дело не дойдет, даже если не сразу удастся прийти к единому мнению.
Овен
Решительные и сверх всякой меры энергичные Овны в этот день начинают массу дел, не заботясь о том, будут ли они доведены до конца. С вами непросто иметь дело: порой окружающие просто не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы и приоритеты, что и порождает споры. В общении с представителями старшего поколения не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.
Вы будете окружены вниманием, но отнюдь не всегда приятным. Представители противоположного пола порой слишком навязчивы, что мешает чувствовать себя комфортно. Разберитесь с собственными желаниями и постарайтесь не поддаваться соблазнам: нет никакой необходимости совершать ошибки, исправление которых отнимет много времени.
Телец
День в целом неплох, но под влиянием негативных тенденций оказывается важная сфера жизни - личные отношения. Сегодня Тельцам будет трудно поладить с любимым человеком, порой покажется, что единственный выход из положения - это временное расставание, отдаление друг от друга. Не торопитесь; решения, принятые в этот день, не раз будут пересмотрены. Нежелательном менять место жительства.
Очень хорошо скажется на настроении любая спокойная, размеренная деятельность, направленная на получение конкретного результата. Возможность проявить свои творческие способности представится тем, кто в этот день принимает активное участие в реализации чужих планов.
Близнецы
Этот день будет хорошим для тех, кто заранее составил план действий и не собирается предаваться лени. Сейчас Близнецы в высшей степени деятельны и энергичны, что способствует быстрому решению разнообразных задач. Вероятны значительные успехи в учебе, исследовательской деятельности. Финансовая ситуация заметно улучшится.
В личных отношениях не возникнет проблем у тех, кто не станет поддаваться колебаниям настроения. Мелкие неприятности не исключены, но ни одна из них не должна стать поводом для спора с теми, кто вам дорог. Нежелательны поездки, долгие утомительные прогулки, посещение вечеринок, проходящих в сомнительных заведениях.
Рак
Противоречивый день. Не всем планам суждено осуществиться, но виной тому - дела столь интересные, что вряд ли у вас будет повод сокрушаться о таком развитии событий. Очень хороших результатов добьются те, кто занят расчетами или изучением точных дисциплин. Во всех сферах жизни полезными будут рационализм и здравый смысл.
Правильная расстановка приоритетов и готовность к диалогу являются непременными условиями сохранения хороших отношений с близкими. Не позволяйте любимому человеку думать, что вы пренебрегаете им, игнорируете его желания и интересы - серьезный конфликт может вырасти из крохотного зернышка обиды.
Лев
Стоит сосредоточиться на делах и занятиях, которые требуют от вас проявления интеллекта и творческих способностей, концентрации усилий. Вы способны многого добиться, при этом серьезность и нацеленность на результат являются непременными условиями успеха. Вероятно улучшение финансового положения, можно рассчитывать на возвращение старых долгов.
Довольно противоречива ситуация в семье, да и отношения с любимым человеком заставляют беспокоиться. Неприятные объяснения, выяснения отношений, конфликты, безусловно, скажутся на настроении не лучшим образом. Следует избегать любых занятий, которые могут нанести ущерб вашему здоровью.
Дева
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и именно поэтому вы обладаете силой и душевной энергией, необходимыми для преодоления преград и решения проблем. Наиболее вероятны трудности в личных отношениях; ситуация становится столь напряженной, что уже не возможно чувствовать себя сколь бы то ни было комфортно, откладывать давно запланированные и обдуманные поступки.
Новые знакомства нежелательны, они принесут больше проблем, чем радости. То же можно сказать о поездках, а также посещении светских мероприятий. Вы медленно усваиваете информацию, что может создать определенные проблемы для учащихся.
Весы
Для Весов этот день сложится несколько неожиданно, придется менять свои планы, отказываться от привычной линии поведения. Не стоит придавать большого значения разногласиям с родственниками и любимым человеком: сейчас ситуация в сфере личных отношений действительно весьма напряженная, но вскоре произойдут перемены к лучшему и вы сможете в полной мере насладиться миром и гармонией.
Не исключены проблемы в поездках, в особенности тех, которые совершаются с деловой целью или связаны с учебой. Новые знакомства связаны с расширением круга ваших интересов и носят скорее дружеский, чем романтический характер.
Скорпион
Принимая решения самостоятельно, вы рискуете упустить из виду нечто очень важное. Поэтому в данный день следует обращать особое внимание на советы, которыми делятся опытные люди, даже если не всегда их слова оказываются теми, которые вы бы хотели услышать. Удачными будут заранее запланированные покупки, возможны и скромные денежные поступления, которые позволят вам удовлетворить некоторые давние желания.
Новое романтическое увлечение может стать ошибкой и породить ряд серьезных проблем. Влюбленным следует сосредоточиться на укреплении уже существующих отношений, ни в коем случае не проверяя их на прочность.
Стрелец
День грандиозных перемен во многих сферах жизни. Вы не только полны жизненных сил, но и наделены удивительной способностью притягивать к себе разнообразные события - увы, не всегда приятные. Для того, чтобы оградить себя от недоразумений и проблем, следует проявить разборчивость в знакомствах и воздержаться от посещения заведений, репутация которых сомнительна.
Чрезвычайно важно умение следовать традициям, не разрушать тот порядок вещей, который за последнее время стал привычным для вас и ваших близких. Будьте осторожнее в расходах; покупать следует только те вещи, практичность которых не вызывает у вас сомнений.
Козерог
День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы. Даже в самых непростых романтических отношениях воцаряется гармония, день подходит для обсуждения и решения разнообразных проблем.
Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижения компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош. Единственное, что представляет некоторую опасность - долгие незапланированные поездки.
Водолей
Будьте деятельны; это подходящий день для проявления целеустремленности, упорства, решительности. Любые вопросы практического характера вы решаете быстро и верно, легко находите способы облегчить жизнь себе и близким. Некоторые представители знака обнаружат у себя новые таланты и способности, другие вернутся к давним увлечениям и хобби.
Этот день подходит для спокойного отдыха в хорошей компании, причем наиболее комфортно вы будете чувствовать себя с людьми, которых давно знаете. Поездки и физические нагрузки нежелательны, светская жизнь разрешена в гомеопатических дозах; слишком много активных развлечений - это не то, что могло бы пойти вам на пользу.
Рыбы
День умиротворения и спокойствия, вызванных не столько отсутствием проблем, сколько вашим нежеланием заниматься их решением. Дела хочется отложить, в крайнем случае - поручить кому-то другому; это не приведет ни к чему плохому, но о чувстве меры забывать не стоит. Возможны приятные сюрпризы и подарки, в некоторых случаях - исполнение давних желаний, впрочем, не самых важных для вас.
Юных представителей знака ждут романтические увлечения, Рыбы постарше смогут внести нечто новое в свою личную жизнь, если будут полагаться не только на эмоции, но и на здравый смысл. В автомобильных поездках нужно быть осторожнее, против использования других видов транспорта звезды ничего не имеют.