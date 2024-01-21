Благоприятный день для работы, подразумевающей немедленное получение результата; можно справиться с большим количеством мелких дел, а вот за серьезные долгосрочные проекты лучше не браться, тем более без должной подготовки. У тех, кто учится и повышает квалификацию, будет возможность блеснуть эрудицией, продемонстрировать свои знания и умение мыслить логически. Вероятны необычные предложения о сотрудничестве, партнеры предложат неординарные условия совместного труда и распределения финансов.
ГОРОСКОП НА 21 ЯНВАРЯ ⟩ Ракам день принесет чувство удовлетворения, а Девам – перемены в профессиональной сфере
В семейных и любовных отношениях вероятны мелкие разногласия, досадные недоразумения, которые портят настроение, но на отношениях в целом не отражаются. Более эмоциональными, чем обычно, будут дети и подростки, но найти с ними общий язык все же можно. Воздерживайтесь от поездок по неизученным маршрутам.
Овен
Обостряются разногласия в семье, приходится проявлять максимум терпения и снисходительности, чтобы избежать ссор и разногласий с родственниками. Этот день не подходит для решения имущественных вопросов, покупок мебели и бытовой техники, переезда. Не стоит браться за решение слишком сложных проблем, работу над масштабными проектами стоит разделить на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свое логическое завершение.
В сфере личных отношений ситуация стабильна, сейчас звезды не собираются проверять ваши чувства на прочность. Если поведение любимого человека внушает сомнения или заставляет испытывать неприятные эмоции, постарайтесь отделить действительно важные аспекты от второстепенных - велика вероятность, что вы делаете из мухи слона.
Телец
Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать - увы, с этим остается только смириться, сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Полезной будет помощь коллег и деловых партнеров, однако следует помнить, что услуги они вам оказывают отнюдь не бескорыстно. Предложения влиятельных особ кажутся заманчивыми, но их не следует принимать, пока вы не будете располагать полной информацией.
Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга. Любимый человек нуждается в вашей эмоциональной поддержке.
Близнецы
Влияние благоприятных тенденций позволит вам значительно улучшить отношения с членами семьи, решить многие важные проблемы, объединив усилия. Это хороший день для общения, проведения переговоров и встреч. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным, и вы этим грамотно пользуетесь, добиваясь своего. Немало времени придется посвятить однообразным и неинтересным делам, но даже это не заставит вас грустить и не испортит настроения.
Родственники порадуют хорошими известиями, события этого дня будут способствовать улучшению семейных отношений. Несмотря на то, что вам предстоит справиться с решением нескольких серьезных задач, не забывайте об отдыхе, прогулках на свежем воздухе. Можно обновить гардероб, посетить салон красоты.
Рак
День интересный и приятный, события его будут приносить если не радость, то, по крайней мере, чувство глубокого удовлетворения. Ситуация складывается именно так, как вы ожидали, появляется повод похвалить себя за предусмотрительность и осторожность. Поводов для конфликтов с коллегами и руководством не возникнет, если вы не станете настаивать на беспрекословном исполнении ваших желаний. Возможно улучшение финансового положения.
Много приятных сюрпризов ожидает тех, кто отправляется в поездки. Кроме того, день подходит для новых знакомств. В личной жизни нежелательны любые проявления спешки, необдуманные поступки могут стать причиной ссоры с близким человеком.
Лев
Львам следует быть внимательнее к своему здоровью - этот день может быть связан с ухудшением самочувствия. Постарайтесь сохранять верность правильному образу жизни и не менять в корне привычный режим дня. Этот день не будет хлопотным и беспокойным, однако он связан с появлением новых целей и задач, что в некоторых случаях требует пересмотра отношений с окружающими.
Не придется прикладывать серьезных усилий и проявлять чудеса изобретательности, чтобы добиться тех перемен в личной жизни, о которых вы давно мечтали. Близкие позаботятся о том, чтобы вы чувствовали себя комфортно, любимый человек постарается исполнить ваше заветное желание.
Дева
Этот день связан с достаточно большими расходами, а кроме того - не самыми благоприятными переменами в профессиональной сфере. То, что вы не теряете оптимизма, несмотря на трудности, не только во всех отношениях похвально, но и приносит замечательный результат, поскольку позволяет завязывать полезные знакомства, находить стоящих партнеров. Юным представителям знака будет очень полезна поддержка родителей и влиятельных людей.
События дня наверняка порадуют путешественников и всех, кто стремится к переменам в жизни. Прекрасный день для активного отдыха, участия в спортивных мероприятиях, а также публичных выступлений. Интерес представителей противоположного пола к вашей персоне растет на глазах.
Весы
Очень важна осторожность в финансовых вопросах: велика вероятность ошибок в расчетах и расходов, которые окажутся напрасными. Кроме того, желательно избегать контактов с неприятными вам особами, поскольку подобные встречи могут испортить настроение, помешать реализации планов. Неплохо складывается общение с теми, кто вам действительно симпатичен; для некоторых представителей знака этот день ознаменуется зарождением романтического интереса к давно знакомой особе.
Не останутся незамеченными ваши творческие идеи, интересные находки. Источником вдохновения может стать неожиданная поездка, посещение необычного места, общение с природой. Снижен жизненный потенциал, существует вероятность недомоганий.
Скорпион
Этот день связан с серьезными проблемами на работе, не стоит недооценивать важность стоящих перед вами задач. Не избегайте контактов с руководством, внимательно относитесь ко всем поступающим распоряжениям и советам. В делах, связанных с покупками и расходами, вас может подвести интуиция; лучше обратиться за помощью к специалистам или людям, которым вы доверяете. Очень важно внимательно следить за всем, что происходит вокруг - так вы получите информацию, которая вскоре окажется очень полезной.
Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
Стрелец
Постарайтесь провести побольше времени с родственниками, устройте семейный праздник, даже если для этого нет особого повода. Общество близких людей будет вам приятно и полезно, именно благодаря ему вы сможете избежать неприятностей и быстро справиться с плохим настроением. Открываются новые возможности перед учащимися, у многих появится возможность попробовать свои силы на новом поприще.
Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, вы поступите разумно, если откажетесь от необязательных расходов и покупок. Конфликтов на работе удастся избежать, спокойно приняв тот факт, что не все важные для вас дела могут быть закончены в срок.
Козерог
Хорошо пройдут деловые и дружеские встречи, общение со старыми друзьями будет не только приятным, но и во многих отношениях полезным. Сейчас вы склонны прикладывать много сил для достижения поставленных целей, но порой не замечаете, что могли бы добиться желаемого более легким путем. Высока вероятность ошибок в расчетах, любые дела, требующие аккуратности, усидчивости и неослабевающего внимания, будут даваться тяжелее, чем обычно.
Укрепляются семейные связи, можно улучшить отношения с близкими, обсудив накопившиеся проблемы. Не всегда возможно прийти к единому мнению с любимым человеком, но вы поступите мудро, если выслушаете его точку зрения - возможно, этого окажется достаточно для того, чтобы положить конец мелким недоразумениям.
Водолей
День нейтрален; негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. Основные проблемы касаются двух аспектов жизни - здоровья и финансовой ситуации. Уделите внимание профилактическим процедурам, постарайтесь отказаться от других привычек. От незапланированных покупок лучше отказаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать.
Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни - не для вас; принимать во внимание следует только факты. Старшие родственники помогут словом и делом, если возникнут серьезные трудности.
Рыбы
Дела идут неплохо у тех, кто умеет правильно оценивать свои силы, избегая напрасных трудов. Можно преуспеть в работе над совместными проектами, найти поистине незаменимых союзников и единомышленников. В сложных ситуациях старайтесь держаться в тени - привлекать к себе лишнее внимание нежелательно, даже если очень хочется, чтобы на ваши таланты и способности кто-то обратил внимание.
Прекрасные впечатления оставит отдых в кругу близких, однако сегодня вам стоит не заниматься организацией досуга, а размышлять над поступающими предложениями. Позвольте окружающим позаботиться о вас, знаки внимания вас наверняка порадуют.