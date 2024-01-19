ЛЮБОВЬ ИЛИ СТРАДАНИЯ ⟩ Глоба перечислила знаки Зодиака, которых ждут изменения в жизни

Стрельцам предсказывают возможность встретить свою судьбу во время путешествий, и эти отношения могут привести к браку. Во второй половине года их ждут благоприятные встречи с перспективными партнерами. Весной важно заботиться о родных и друзьях, а в работе не следует браться за большие проекты в одиночку.

Козерогам звезды обещают активный год, наполненный поездками и новыми знакомствами, которые могут привести к любви, пополнению в семье и успешной реализации планов. Однако не стоит кардинально менять свою жизнь, лучше развивать то, что уже имеется.

Водолеи могут рассчитывать на признание и успех, особенно в путешествиях. Лето принесет им романтические встречи или новых членов семьи. Возможно, к ним вернутся бывшие партнеры.

Рыбам год благоприятен для путешествий и публичных выступлений. Однако в апреле их могут ожидать финансовые трудности, а в сентябре следует быть осторожнее на дорогах.

Скорпионам год предоставит отличные шансы в карьере, которыми нужно воспользоваться. В конце марта и начале апреля возможны конфликты с друзьями и срыв планов, но осенью наступит благоприятное время для смелых действий.