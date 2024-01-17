«Вряд ли вернется к обязанностям до Пасхи»: Кейт Миддлтон госпитализирована и перенесла операцию

«Принцесса Уэльская была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно и ожидается, что она останется в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления. Судя по текущим медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что принцесса Уэльская «ценит интерес, который вызовет это заявление», и надеется, что общественность поймет ее желание оставить подробности конфиденциальными.

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

9 января жене принца Уильяма исполнилось 42 года.