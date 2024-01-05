ГОРОСКОП НА 5 ЯНВАРЯ ⟩ Овны добьются любой поставленной цели, а Тельцам нельзя сегодня полагаться на удачу

Скорпион

В этот день Скорпионов будет не на шутку тревожить недостаток стабильности в личных отношениях, неуверенность в себе и сомнения в собственной правоте. Вы склонны снова и снова вспоминать об ошибках, допущенных в прошлом, вместо того, чтобы двигаться дальше, получив ценный жизненный опыт. Неуемная щедрость может поставить вас в неловкое положение, особенно если вы попытаетесь пустить пыль в глаза человеку, который вам симпатичен.

Не стоит планировать на этот день встречи с коллегами и руководством, даже если вы поддерживаете дружеские отношения и общаетесь в неформальной обстановке. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем, которые станут последствием излишне активного отдыха.

Стрелец

Этот день для Стрельцов будет довольно тяжелым и опасным: действуя сгоряча, вы рискуете навредить себе и другим. Нервные перегрузки могут привести к тяжелым заболеваниям, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и избегать стрессовых ситуаций. От занятий экстремальными видами спорта и участия в травмоопасных играх лучше отказаться.

В общении проявляйте осторожность и осмотрительность; вполне возможно, что в вашем окружении найдутся люди, готовые воспользоваться вашем бескорыстием и готовностью помочь. Не вмешивайтесь в дела близких без крайней на то необходимости: они вполне в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами; ваши же советы вряд ли будут поняты правильно.

Козерог