ГОРОСКОП НА 4 ЯНВАРЯ ⟩ Рыбам удастся изменить свою жизнь, а у Козерогов сейчас не самый благоприятный момент

Близнецы

День характеризуется некоторым снижением активности, потерей интереса к делам, которые совсем недавно казались необыкновенно увлекательными. При этом многократно усиливается тяга к экстравагантным, ярким, запоминающимся, и отнюдь не дешевым развлечениям. Старайтесь контролировать расходы - они могут оказаться очень значительными.

Не лучшим образом сложатся отношения с людьми, с которым вам предстоит встретиться после долгой разлуки. Стоит отказаться от дальних поездок. Не давайте необдуманных обещаний - вы не отдаете себе отчета в том, как сложно будет их сдержать. День подходит для приема гостей или романтического свидания.

Рак

Хотя позитивные тенденции весьма сильны, этот день принесет, увы, не только приятные эмоции. Вероятны сложности в отношениях с любимым человеком; разногласия будут тем более острыми, чем больше терпения и снисходительности вы проявите. Постарайтесь сразу обозначить свою позицию и идите на уступки лишь в том случае, если в них действительно возникнет необходимость.

Родственники ждут от вас внимания и заботы, но вряд ли выразят желание прийти вам на помощь. Общение с друзьями принесет радость, отличным средством поднят себе настроение станет небольшая поездка, посещение театра или концертного зала. Недомогания маловероятны, но перегрузок все же лучше избегать.

Лев