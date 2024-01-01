Возлюбленный певицы Рианны может отправиться в тюрьму на 24 года

По материалам издания Marca, рэпер ожидает решения и нервничает. А тайный знакомый пары рассказал некоторые подробности их отношений сейчас.

«Они с Рианной начали постоянно ссориться, потому что у него просто не хватает терпения. До всего этого беспорядка с судом звездная пара постоянно была вместе, но их сексуальная жизнь сейчас просто не существует. Они оба слишком напряжены, » - сказал инсайдер.

По словам их знакомого, Рианна постоянно находится в стрессе. Она лишний раз не выходит на улицу и остается дома с их общими маленькими сыновьями RZA Ательстоном и Риотом Роузом. В то же время рэпер использует любую возможность пойти погулять с друзьями и выпить в баре.

Что известно об инциденте

Напомним, 6 ноября 2021 года между возлюбленным Рианны и его другом произошла ссора. Во время бурной дискуссии мужчина направил оружие на товарища и выстрелил, задев костяшки его пальцев. Тогда рэпер не признал своей вины, но пострадавший решил возобновить дело и наказать обидчика.