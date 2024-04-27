ФОТО Возлюбленная солиста Maroon 5 соблазнила его в откровенной фотосессии

«Энергия, которую Адам и Бехати излучают в драгоценностях как отдельно, так и вместе, воплощает в себе все, что пришло мне в голову, когда я работал над этой коллекцией. Это все о том, чтобы поделиться своим светом с миром. Они оба такие положительные и энергичные, что можно было почувствовать ток между ними на съемочной площадке», - рассказала прессе о кампании Жаки Айш. Это первая кампания, которую пара снимает вместе.