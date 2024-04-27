Итог судебных разбирательств Бритни Спирс с отцом привел певицу в ярость

Ранее адвокаты поп-принцессы уверяли ее в положительном исходе заседания. Однако в конечном итоге суд оказался не на ее стороне. Сообщается, что 71-летний отец артистки Джейми Спирс не должен певице ни цента.

Более того, саму Бритни Спирс обязали выплатить все судебные издержки своего родственника. Сумма внушительная – порядка двух миллионов долларов. Также певица должна будет оплатить услуги и своего защитника, работа которого стоила в два раза больше. По словам инсайдеров, оказавшееся в «финансовой яме» Бритни Спирс в ярости от таких новостей.

Ранее WomanHit писал, что Бритни Спирс выложила на своей странице в Сети архивное видео с уже бывшим супругом Сэмом Асгари. Поклонники тогда гадали, зачем певица опубликовала ролик с некогда возлюбленным спустя 8 месяцев после их расставания.