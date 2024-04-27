«Но, возможно, вот совет: такие вещи следует заранее обговаривать. Чтобы хотя бы президентская пара знала, какой танец будет,» прокомментировала в эфире Raadio 2 певица Герли Падар-Пармас, говоря о вальсе на открытии вечера, посвященного годовщине республики.
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Герли Падар-Пармас об открытии бала президентской пары в День Республики: темп не подходил для вальса
В феврале в честь годовщины республики состоялся ежегодный торжественный прием президента, на котором певице Герли Падар-Пармас бросился в глаза первый танец президентской пары.