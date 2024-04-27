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Герли Падар-Пармас об открытии бала президентской пары в День Республики: темп не подходил для вальса

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

«Но, возможно, вот совет: такие вещи следует заранее обговаривать. Чтобы хотя бы президентская пара знала, какой танец будет,» прокомментировала в эфире Raadio 2 певица Герли Падар-Пармас, говоря о вальсе на открытии вечера, посвященного годовщине республики.

В феврале в честь годовщины республики состоялся ежегодный торжественный прием президента, на котором певице Герли Падар-Пармас бросился в глаза первый танец президентской пары.

«Организатор мог бы намекнуть президентской паре, что первый танец будет медленный вальс», - отметила Падар-Пармас, говоря о первом танце. «Безусловно, первая пара умеет танцевать медленный вальс, но обычно первый вальс - это все-таки венский вальс, и это исполнение вызвало некоторую путаницу».

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