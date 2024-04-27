ГАЛЕРЕЯ «Императрица»: смотрите, как прошел торжественный показ модного люксового бренда Julia Aiste Luxury Design

Коллекция Empress или «Императрица» весна-лето 2024, задуманная дизайнером Юлией Айсте, раскрывает перед магию королевской элегантности и вечной грации. Каждый из ее элементов символизирует призыв к вечной женственности, с неординарным поворотом, который ловко сочетается с духом современной изысканности.

Воодушевленная образом королевского архетипа, коллекция «Императрица» раскрывает перед нами величественные силуэты и изысканные украшения, приглашая нас отправиться в путешествие самопознания и, руководя нашей внутренней императрицей сквозь просторы роскоши и красоты.

В основе коллекции - цвет экрю, символизирующий чистоту и элегантность, а вторичные тона - маджента и пурпур, придают ей величественный шарм. В этой коллекции роскошные ткани сочетаются с безупречным качеством, создавая идеальный образ изысканного стиля вне времени.

«Я в восторге от того, что смогла представить свою новую коллекцию Empress на сезон весна-лето 2024», - говорит Юлия Айсте, основатель и креативный директор Julia Aiste Luxury Design. «Эта коллекция создана, чтобы пробудить внутреннюю Императрицу в каждой женщине, принять свою грацию и элегантностю», - объясняет она.

Познакомиться с полной версией коллекции можно в онлайн бутике бренда: www.juliaaiste.com

О Julia Aiste Luxury Design:

Julia Aiste Luxury Design - известный люксовый бренд, славящийся своими изысканными дизайнами и непревзойденным качеством. Основанный Юлией Айсте, бренд стремится создавать элегантную одежду вне времени, которая дарит женщине уверенность и красоту.