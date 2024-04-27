ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ На подходе еще один способ мошенничества

В последние дни многим эстонцам поступили электронные письма, в которых получателя обвиняют в совершении серьезного преступления. Наиболее распространенное обвинение заключается в том, что человек смотрел порнографическое видео с участием детей.

Также в письме утверждают, что адрес электронной почты этого человека оказался на порнографическом слайде с видеороликами, связанными с несовершеннолетними.

«В этом письме есть ссылка на вымышленный веб-сайт, кликнув на которую открывается тело электронного письма. Если человек напишет в ответ, то мошенники вскоре убедят жертву обмана перевести им деньги, чтобы избежать наказания», - объясняет полиция. «Это мошенническое письмо, и его содержимое не соответствует действительности. Удалите такое электронное письмо», - говорит полиция.

С такими письмами людей уже пытались заманить в сеть и раньше. В феврале прошлого года мы писали о том, как в почтовые ящики нескольких людей попало письмо, в заголовке которого были видны логотипы Эстонской полиции и Европола вместе с флагом Европейского Союза.

«[...] в сотрудничестве с эстонской полицией мы свяжемся с вами вскоре после конфискации вашего компьютера по причине киберинфильтрации, чтобы сообщить, что против вас инициировано действующее судебное разбирательство», - говорилось в письме, где утверждалось, что судебный процесс связан с киберпорнографией и педофилией.

Тогда полиция установила, что эти электронные письма отправляются из Африки.