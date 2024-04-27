ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ Вербное воскресенье 2024: когда будет и что нужно знать про праздник

Вербное воскресенье - это христианский праздник, который отмечается в воскресенье перед Пасхой. Он отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим перед его распятием, событие, описанное в Библии в Евангелии. В этот году праздник припадает на 28 апреля.

Вербное воскресенье 2024: история праздника

Библейская история вербного воскресенья описывается во всех четырех Евангелиях Нового Завета: в Матфея (21:1-11), Марка (11:1-11), Луки (19:28-44) и Иоанна (12:12-19). По писанию, в день, предшествующий празднику Пасхи, Иисус собрался отправиться в Иерусалим. Перед тем, как войти в город, он послал двух учеников привести ему осла и ослицу. Они положили свои одежды на осла и посадили Иисуса на него. Когда он входил в Иерусалим, множество людей расстилало по дороге свои одежды, другие рубили ветви с дерев и расстилали их. Толпа, которая шла перед ним и за ним, кричала: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»

Это событие считается исполнением пророчества из Захарии (9:9): «Веселись сильно, дочь Сионова! Воскликнувай, дочь Иерусалимская! Вот, царь твой идет к тебе; он праведен и спасает, кроток и ведет на осле, и на молодом осле, сыне ослицы.»