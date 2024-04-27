Этот большой праздник отмечают за неделю до православной Пасхи — в этом году Вербное воскресенье припадает на 28 апреля, пишет ФОКУС.
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ⟩ Вербное воскресенье 2024: когда будет и что нужно знать про праздник
Вербное воскресенье - это христианский праздник, который отмечается в воскресенье перед Пасхой. Он отмечает вход Иисуса Христа в Иерусалим перед его распятием, событие, описанное в Библии в Евангелии. В этот году праздник припадает на 28 апреля.
Вербное воскресенье 2024: история праздника
Библейская история вербного воскресенья описывается во всех четырех Евангелиях Нового Завета: в Матфея (21:1-11), Марка (11:1-11), Луки (19:28-44) и Иоанна (12:12-19). По писанию, в день, предшествующий празднику Пасхи, Иисус собрался отправиться в Иерусалим. Перед тем, как войти в город, он послал двух учеников привести ему осла и ослицу. Они положили свои одежды на осла и посадили Иисуса на него. Когда он входил в Иерусалим, множество людей расстилало по дороге свои одежды, другие рубили ветви с дерев и расстилали их. Толпа, которая шла перед ним и за ним, кричала: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»
Это событие считается исполнением пророчества из Захарии (9:9): «Веселись сильно, дочь Сионова! Воскликнувай, дочь Иерусалимская! Вот, царь твой идет к тебе; он праведен и спасает, кроток и ведет на осле, и на молодом осле, сыне ослицы.»
Таким образом, вербное воскресенье отмечает триумфальный вход Иисуса в Иерусалим перед его страданием и распятием. Оно символизирует принятие его как Мессии и царя Израиля, а также является предвестником его предстоящего воскресения и спасения.
Вербное воскресенье 2024: традиции
Утром православные христиане идут на службу в храм с веточками вербы, собранными в букет. Лучше, когда на веточках уже есть зеленые листочки – это символизирует новую жизнь. Часто букеты из вербы украшали и другими цветами и зелеными ветками. После службы веточки вербы нужно принести домой и поставить в вазу – они считаются сильным оберегом.
Также в народе при встрече принято слегка бить друг друга вербой, приговаривая: «Не я бью, лоза бьет, лоза бьет, не забьет. Через неделю будет Пасха»; «Не я бью, верба бьет! Будь могуч, как верба, здоров как вода, богат как земля» и прочие присказки. Считается, что если в этот момент загадать желание, то оно обязательно сбудется. Вербное воскресение приходится на Великий пост, но в этот день разрешается употреблять растительное масло, рыбу, морепродукты и красное вино.