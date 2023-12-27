52-летняя женщина: возлюбленный сделал мне предложение, но сын против. Что делать?

Жители Эстонии обнаружили, что новые отношения приводят к разочарованию и конфликтам в семье, когда приходится выбирать между двумя близкими людьми. Вероятно, ситуация гораздо глубже и сложнее, чем кажется со стороны, поэтому невозможно найти единственное правильное решение, пишет Naine.
«Я встретила мужчину, который сделал мне предложение, но мой сын против. Что мне делать? Я оказалась между двух огней и не могу принять решение», - пишет 52-летняя женщина, пожелавшая остаться анонимной, на платформе Reddit.