Организаторы Евровидения выбрали постоянный слоган конкурса

В публикации отмечается, что слоган был создан британской телерадиокомпанией Би-би-си, чтобы продемонстрировать уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и городом-организатором Ливерпулем на Евровидении-2023. Подчеркивается, что такой слоган «отражает силу музыки, объединяющую людей по всему миру».

«После его чрезвычайно успешного использования руководящий совет конкурса согласился использовать United By Music также для предстоящего конкурса песни Евровидение в Мальме, Швеция. Кроме того, было решено сохранить этот слоган для всех последующих мероприятий в рамках глобальной бренд-стратегии конкурса. Это решение обеспечивает преемственность и последовательность будущих конкурсов, используя один и тот же мощный лозунг», – подчеркнули организаторы.

Ранее, начиная с 2002 года, на мероприятии использовался каждый раз другой слоган, за исключением 2009 года, когда конкурс не сопровождался слоганом.