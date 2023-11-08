Стало известно, зачем Алла Пугачева приезжала в Россию

Неожиданный приезд певицы Аллы Пугачевой в Россию вызвал много вопросов и получил мало ответов.

Артистка, которую в России вместе с мужем Максимом Галкиным считают предателями из-за их поддержки Украины, приехала в страну на несколько дней. Как пишут российские СМИ, теперь стало известно, зачем. Ранее писали, что Пугачева в России разбиралась с недвижимостью, которой владеет ее семья.

Но композитор Игорь Лелин в одном из российских пропагандистских изданий заявил, что Пугачева с ним записала три песни в тверской студии.

«Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть, какое-то обычное домашнее абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть, это не "ледяной горою айсберг". Это не попсовые песни», – рассказал Лелин.

Он же заявил, что больше Алла Пугачева приезжать в Россию не намерена: