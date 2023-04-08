Жительница деревни Пяри, которая находится в Вильяндиском уезде, обомлела, когда увидела лежащего посреди дороги маленького мальчика.
Дети в Эстонии играют со смертью? «К счастью, он успел в последний момент вскочить на ноги!»
«Мы вышли на прогулку около девяти часов, и когда подходили к автобусной остановке в Леннувялья, увидели компанию детей», – вспоминает Ингер в беседе с редакцией. По ее словам, дети были в возрасте от 9 до 13 лет – две девочки и четыре мальчика.
Приближаясь к автобусной остановке, Ингер заметила, что один из мальчиков лежит посреди дороги. «Один из мальчиков в коротких штанишках лежал на проезжей части и ждал, когда проедет машина, чтобы посмотреть, как быстро он сможет вскочить и убежать от нее», – объяснила Ингер. Это игра длилась несколько минут.
Женщина с тяжелым вздохом продолжает свой рассказ: «Мы увидели, что машина появилась на горизонте, и, к счастью, в последний момент он успел вскочить на ноги. Это было ужасно! Остальные наблюдали со стороны».
Такая опасная для жизни игра наделала много шума за границей несколько лет назад. Западные подростки то ложились, то бегали перед проезжающей машиной.
«Это была буквально игра со смертью!» – не может успокоиться Ингер. Она поспешила к подросткам, чтобы расспросить их об увиденном. Они сказали, что это была шутка.
«Мальчики не понимали, что сделали что-то плохое. Где их родители? Они хоть догадываются, что творят их дети?» – негодует Ингер. Очевидица не стала сообщать об инциденте в полицию. «Мы подошли к ним на автобусной остановке, чтобы призвать их к порядку, а потом сказали, что готовы сразу же вызвать полицию, и было видно, что это их напугало. Мы сказали, что позвоним сразу, если еще хоть раз увидим, что они лезут на дорогу», – объяснила она.
Полиция: мы пытаемся связаться с родителями детей
Оперативный руководитель Вильяндиского отделения полиции Маре Маалмейстер сказала, что полиция не была проинформирована об инциденте. Однако веб-констебль знает о нем из поста в социальных сетях. «Она пытается связаться с родителями детей, которые играли в эту игру», – сказала Маалмейстер.
«Такие игры опасны, и если кто-то видит, что дети подвергают себя какой-либо опасности, он должен немедленно позвонить по номеру 112 и сообщить об этом, – подчеркивает Маалмейстер. – Родители также должны быть в курсе того, где находятся их дети и что они делают. Сами родители также должны обязательно рассказать своим детям об опасностях и возможных последствиях таких игр».
Тренд, опасный для жизни
Еще в 2020 году полиция предупредила в социальных сетях, что в TikTok, Instagram и WhatsApp распространяется опасная тенденция.
«Кто-то неизвестный в маске героя диснеевского мультфильма Гуфи отправляет запросы на дружбу детям и подросткам в социальных сетях, используя псевдоним Джонатан Галиндо. Если запрос будет принят, жертва получит ссылку с опасными для жизни заданиями, чтобы проверить свою смелость», – говорилось в сообщении в социальных сетях.
Гуфи угрожал подросткам тяжелыми последствиями или даже смертью, если они не выполняли его задания. «Для детей и подростков с ослабленной психикой это может иметь очень серьезные последствия для их психического и эмоционального состояния», – предупредил тогда Союз учителей Эстонии.
В то время веб-констебль Вилле Ряник сообщил Delfi, что до сих пор ни один эстонский подросток не стал жертвой этой «игры». «Однако это вовсе не означает, что таких случаев не было», – отметил Ряник.