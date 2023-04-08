Дети в Эстонии играют со смертью? «К счастью, он успел в последний момент вскочить на ноги!»

«Мы вышли на прогулку около девяти часов, и когда подходили к автобусной остановке в Леннувялья, увидели компанию детей», – вспоминает Ингер в беседе с редакцией. По ее словам, дети были в возрасте от 9 до 13 лет – две девочки и четыре мальчика.

Приближаясь к автобусной остановке, Ингер заметила, что один из мальчиков лежит посреди дороги. «Один из мальчиков в коротких штанишках лежал на проезжей части и ждал, когда проедет машина, чтобы посмотреть, как быстро он сможет вскочить и убежать от нее», – объяснила Ингер. Это игра длилась несколько минут.

Женщина с тяжелым вздохом продолжает свой рассказ: «Мы увидели, что машина появилась на горизонте, и, к счастью, в последний момент он успел вскочить на ноги. Это было ужасно! Остальные наблюдали со стороны».

Такая опасная для жизни игра наделала много шума за границей несколько лет назад. Западные подростки то ложились, то бегали перед проезжающей машиной.

Ингер сняла компанию детей со стороны. Фото: Facebook/Inger/Erakogu

«Это была буквально игра со смертью!» – не может успокоиться Ингер. Она поспешила к подросткам, чтобы расспросить их об увиденном. Они сказали, что это была шутка.