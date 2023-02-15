С аккаунта Танеля Падара поклонница получила необычное личное письмо

«Привет, красавица, я видел довольно много твоих комментариев к своим постам», - начинается сообщение, отправленное музыкантом Танелем Падаром в Instagram. «Я решил создать более приватную страницу, чтобы лично выделять людей», – говорит девушка. Далее псевдо-Падар поблагодарил получателя письма и сказал, что чувствует себя благословенным, имея такую удивительную фан-базу.

Для Танеля Падара фейковые аккаунты - не новость. В марте прошлого года он также столкнулся с вредоносным фальшивым аккаунтом. «Дорогие друзья, пожалуйста, помогите! На Facebook появился злоумышленник, который использует мое имя, личные фотографии и отправляет сотни сообщений в день друзьям. Вдобавок ко всему, он еще и начал хамить в личных чатах», - предупредил тогда музыкант в социальных сетях.

Скриншот беседы Фото: Kuvatõmmis vestlusest

Вышеупомянутой перепиской поделилась в Twitter девушка по имени Элизабет. «Это письмо пришло мне вчера утром», - говорит она. Элизабет говорит, что сразу поняла, что это фальшивый аккаунт. «Как правило, сразу понимаешь, что это неправда. Да и вообще, зачем какой-нибудь знаменитости заводить еще один аккаунт, чтобы писать оттуда своим поклонникам...».

В свете очередного подставного аккаунта Падар признался редакции, что, по сути, ничего нельзя сделать, кроме как массово жаловаться на такой аккаунт. «Обычно после жалоб их удаляют через пару дней», - сказал музыкант.