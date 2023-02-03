Мужу Наташи Королевой стриптизеру Сергею Глушко 53 года. Несмотря на возраст, он все еще привлекателен для женщин. Оказалось, что одной из его поклонниц является скандальная российская балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица, которая всегда открыто рассказывала о личной жизни и романах с мужчинами, заявила российским СМИ, что была бы не прочь провести ночь с женатым Тарзаном.
Причиной могла стать поддержка Путина: СМИ обсуждают возможный разрыв Тарзана с Королевой
«С Тарзаном бы переспала. Он се*суальный», – ошеломила журналистов Волочкова.
Путинист Глушко уже больше 20 лет женат на певице Наташе Королевой. Однако Анастасия отметила, что и не собиралась разрушать семью, потому что Сергей якобы уже свободен.
«Она вроде бы уже не с ним», – заявила балерина и сразу перешла на другую тему.
Пока ни Королева, ни Тарзан не комментировали слухи о расставании. Отметим, что супруги уже находились на грани развода в сентябре 2020 года, когда стриптизер изменил певице в их доме. Тогда Глушко не стал отрицать вину и публично признался в содеянном. Наташа простила мужа, поскольку была уверена, что две любовницы «склеили его» и «склонили к интиму» намеренно.
Новые слухи о разводе пары появились весной прошлого года. Говорят, что причиной конфликтов в семье Королевой стало поведение ее матери, киевлянки Людмилы Порывай, пишут Fakty. Женщина поссорилась с зятем, который, в отличие от нее, полностью поддерживает действия властей россии. Теща Тарзана отписалась от него в соцсетях и публично осуждает россиян на мероприятиях в США. В тусовке шепчутся, что после этого Королевой было непросто сохранить теплые отношения и с матерью, и с мужем.