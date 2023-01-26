Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 января

Дева

День будет благоприятным для общения. Хорошо пройдут и запланированные, и неожиданные встречи. Вы сможете поладить даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Можно будет заняться составлением важных документов; тут вы не упустите ни одной детали. Старые знакомые дадут отличные советы, и вы наверняка к ним прислушаетесь. Новости, полученные в начале дня, могут повлиять на ваши рабочие планы. Позже наступит подходящее время для решения каких-то бытовых вопросов. Вероятны удачные покупки; вы безошибочно выберете вещи, которые будут служить не один год.

Весы

Дел будет неожиданно много, и вам не сразу удастся решить, за что взяться в первую очередь. Могут появиться новые заботы и обязанности, понадобится время, чтобы понять, как лучше со всем справиться. К счастью, рядом будут люди, которые помогут и делом, и советом. Давние друзья еще и предложат что-то интересное. День подойдет для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Ваши сильные стороны не останутся незамеченными, а о своих победах и достижениях вы расскажете без ложной скромности.

Скорпион