«Внуки скучают, а бабушка в тюрьме» Тартуский суд дал бабуле-наркопреступнице зеленый свет

Жительница Эстонии, которая входила в наркобанду, говорит, что открыла новую страницу в своей жизни. За ее досрочное освобождение выступают и тюрьма, и прокуратура. «Я понимаю, что наркомания – это проблема на всю жизнь, мне придется с этим жить до конца своих дней», – говорит Тийна, которая добивается досрочного освобождения из Тартуской тюрьмы.