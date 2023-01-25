«Внуки скучают, а бабушка в тюрьме» Тартуский суд дал бабуле-наркопреступнице зеленый свет

Жительница Эстонии, которая входила в наркобанду, говорит, что открыла новую страницу в своей жизни. За ее досрочное освобождение выступают и тюрьма, и прокуратура. «Я понимаю, что наркомания – это проблема на всю жизнь, мне придется с этим жить до конца своих дней», – говорит Тийна, которая добивается досрочного освобождения из Тартуской тюрьмы.
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Тийна, осужденная за преступления, связанные с наркотиками, присутствует на слушаниях по досрочному освобождению по видеосвязи из Тартуской тюрьмы. Сидя в ярко освещенной комнате, она терпеливо ждет слушания. Единственный человек в зале перед заседанием, кроме секретаря, – защитник осужденной женщины, известный адвокат Калью Кутсар. Прокурор предоставил свое мнение об освобождении 47-летней женщины в письменном виде.