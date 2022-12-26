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Зоопсихолог рассказала, как правильно чесать кота

Limon.ee
Зоопсихолог рассказала, как правильно чесать кота
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Фото: Shutterstock

Кошки любят почесывание под подбородком и за ушами, а живот лучше даже не гладить. Об этом Life рассказала зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова.

«Кошки любят поглаживание по спине, голове, почeсывание под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы. Не все любят, если их гладят по животу», – отметила она.

При этом пушистику может понравиться аккуратное поглаживание лапок. Всё зависит от характера кота, обстановки и доверия к хозяину. Человеку необходимо понимать, когда питомец готов к ласке.

Помочь в этом чувствительном вопросе способны чесалки, в том числе электронные. Однако с ними тоже не всe так просто – кот может не принять новый предмет в доме. Поэтому лучше начать с небольшой расчeски, некоторые из них продаются даже с запахом кошачьей мяты. При этом стоит помнить, что купленный прибор не сможет заменить рук хозяина.

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