Зоопсихолог рассказала, как правильно чесать кота

«Кошки любят поглаживание по спине, голове, почeсывание под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы. Не все любят, если их гладят по животу», – отметила она.

При этом пушистику может понравиться аккуратное поглаживание лапок. Всё зависит от характера кота, обстановки и доверия к хозяину. Человеку необходимо понимать, когда питомец готов к ласке.