Видео ⟩ Латвийская семья в Великобритании заполучила толпу фанатов, украшая пляжи

Иева и Дзинтарс с детьми живут в Великобритании уже десять лет. Все началось с задания, которое дети получили в школе. Первое украшение на пляже семья создала два года назад, когда в Великобритании начался первый карантин.

После это стало способом проведения свободного времени, пока семья не заметила свою работу в социальных сетях.

Со временем проекты стали более утонченными. В прошлом году на Рождество на пляже был создан Вифлеем. В сентябре - после смерти королевы Елизаветы II - медведь Паддингтон. "Дзинтарс работал над лицом медведя пять часов".

И проявляющих интерес к работам семьи на пляжах много. В настоящее время в группе в Facebook уже 34 тысячи человек. Семья признавалась, что никогда не переживала, что море смывает работы.