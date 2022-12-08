Что приготовил четверг? Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака

Обсуждение любых важных вопросов стоит отложить до второй половины дня: утром едва ли удастся найти решение, которое понравилось бы всем. К тому же многие сейчас особенно раздражительны и даже не пытаются совладать с негативными эмоциями, пишет Dvorec.
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Овен
Не спешите с решением финансовых вопросов. Первая половина дня определенно не подходит для того, чтобы делать крупные спонтанные покупки, заключать сделки или тратить деньги на дорогостоящие развлечения. В остальном же это время удачно. С делами вы справляетесь отлично, с союзниками ладите, а соперников легко оставляете позади. Чем ближе вечер, тем больше появляется хороших идей. Чуть позже в их реализации охотно помогут новые знакомые. С совместной работы может начаться и долгая дружба, и красивая романтическая история.
Телец
Кое-какие проблемы сегодня могут возникнуть, но чаще всего для их решения требуются лишь незначительные расходы, так что особенно беспокоиться не стоит. Вы серьезно относитесь ко всему, за что беретесь, и не допускаете даже мелких ошибок. Это нравится окружающим, многие понимают: с вами стоит познакомиться поближе, подружиться. Старайтесь быть снисходительнее к чужим слабостям. Так будет гораздо проще сгладить острые углы, избежать долгих неприятных обсуждений. Не спешите исправлять чужие ошибки: сегодня у вас есть дела поважнее.
Близнецы
Хотелось бы сохранять спокойствие, но получается это не всегда. Эмоциональный фон нестабилен, и порой вам портят настроение сущие пустяки. Сосредоточьтесь на самых важных делах; так будет гораздо проще не принимать мелочи близко к сердцу. На работе иногда возникают трудности из-за того, что нарушаются старые договоренности. Но из таких ситуаций вы выходите без потерь. Возможны какие-то необычные происшествия, удивительные события, приключения. Словом, скучать вам едва ли придется. Но к вечеру станет ясно, что и спокойный отдых не помешал бы. Достаточно небольшой паузы, чтобы восстановить силы.
Рак
Никуда не торопитесь. Первая половина дня отлично подходит для того, чтобы спокойно и без суеты заниматься делами, требующими внимания, решать важные вопросы. Вы правильно расставляете приоритеты, не тратите много времени на пустяки. Вероятны необычные, но очень заманчивые предложения, касающиеся работы или творчества. Вторая половина дня радует хорошими новостями, одинаково важными и для вас, и для ваших близких. Это хорошее время для встреч с друзьями: будет весело и интересно, найдется масса увлекательных тем для разговора.
Лев
Иногда приходится потрудиться, чтобы найти ответы на вопросы, казавшиеся простыми, или справиться с привычными делами. Что-то складывается не так, как вы ожидали, и это приводит в замешательство. Однако вы всегда находите выход из положения. Тут помогает интуиция. Ее подсказки гораздо полезнее советов со стороны. Постарайтесь не нарушать договоренностей, достигнутых раньше. Это важно и для вашей репутации, и для отношений с окружающими. Лучше не спешить со сделками и крупными покупками. Сравните несколько вариантов, прежде чем принять окончательное решение.
Дева
Отличный день для поиска союзников и помощников. Вам достаточно пары минут, чтобы составить верное впечатление о человеке, понять, можно ли иметь с ним дело. Отношения, которые раньше были исключительно рабочими, становятся менее формальными, почти приятельскими. Порой в них заметны даже нотки флирта, и звезды ничего не имеют против этого. Вероятны приятные сюрпризы, подарки без повода. Некоторые Девы удивительным образом получают то, о чем давно втайне мечтали. Возможны и денежные поступления. Они окажутся очень кстати.
Весы
Начало дня вы проводите с пользой. Это время подходит для любых дел, от простых и привычных, до новых и сложных. Многому нужно учиться у других, и вы отлично с этим справляетесь. Многие Весы догадываются о том, чего окружающие не говорят напрямую, порой почти случайно раскрывают чужие секреты. Вторая половина дня тоже проходит приятно, но гораздо больше подходит для отдыха, чем для каких-то решительных действий. Можно отлично провести время с друзьями: они развеселят вас, расскажут что-нибудь интересное, дадут толковые советы.
Скорпион
Нужно быстро справиться с несколькими делами, и это заставляет вас нервничать. Но как только вы возьмете себя в руки, станет ясно: все получится, тревожиться не о чем, просто нужно действовать последовательно. Наверняка помогут старые знакомые, к ним и за советом можно обратиться. Смотрите в будущее с оптимизмом: для этого есть все основания. Жизнерадостность и дружелюбие притягивают к вам окружающим. Легко завязываются знакомства, возможно начало дружеских или романтических отношений. Во всем, что касается общения, стоит полагаться на интуицию.
Стрелец
Отличный день для того, чтобы взяться за важное и сложное дело. На пути не возникает преград, которые могли бы вас остановить. Легко найти союзников, помощников, которые возьмут на себя большую часть ваших забот. Сотрудничество может положить начало долгой дружбе. День подходит для решения вопросов, связанных с деньгами. Тут можно положиться на интуицию: она подскажет, как заработать и на что потратить. Кстати, для покупок лучше всего подходит вторая половина дня: вам не нужно долго размышлять, чтобы сделать правильный вывод.
Козерог
Отличный день для общения. Легко проходят даже разговоры, которых вы долго старались избежать, опасаясь, что все закончится ссорой. Становится ясно: люди понимают вас куда лучше, чем вы думали, да и союзников у вас куда больше, чем можно было предположить. К вашему мнению готовы прислушаться многие, даже те, кто прежде был к нему совершенно равнодушен. Хорошо складываются поездки, и неважно, как давно они были запланированы, смогли ли вы спокойно собраться в дорогу или делали это в спешке. Вдали от дома вероятны выгодные сделки и удачные покупки.
Водолей
Начало дня радует хорошими новостями. В это же время появляются отличные идеи, за осуществление которых вы немедленно беретесь с большим энтузиазмом. Помогают и старые друзья, и новые знакомые. Ваши планы порой кажутся окружающим совершенно гениальными, и никто не может остаться к ним равнодушным. Позже наступает подходящее время для возвращения к старым делам, нерешенным проблемам. Вы замечаете возможности, на которые раньше не обращали внимания, и не упускаете их. Это подходящее время для оформления документов, обращения в государственные организации.
Рыбы
Легкий удачный день, когда можно почти без усилий добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Полезным оказывается то, чему вы научились давным-давно, охотно помогают старые друзья. Многие Рыбы находят неожиданное, но очень эффектное применение своим талантам. День отлично подходит для общения. Вас внимательно слушают даже те, кто обычно не интересуются тем, что говорят другие. Имейте в виду: сегодня вы не раз и не два окажетесь в центре внимания, и будьте готовы к тому, что рассматривать вас будут пристально. Новое знакомство может положить начало романтической истории.