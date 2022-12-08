Что приготовил четверг? Гороскоп на 8 декабря для всех знаков Зодиака

Весы

Начало дня вы проводите с пользой. Это время подходит для любых дел, от простых и привычных, до новых и сложных. Многому нужно учиться у других, и вы отлично с этим справляетесь. Многие Весы догадываются о том, чего окружающие не говорят напрямую, порой почти случайно раскрывают чужие секреты. Вторая половина дня тоже проходит приятно, но гораздо больше подходит для отдыха, чем для каких-то решительных действий. Можно отлично провести время с друзьями: они развеселят вас, расскажут что-нибудь интересное, дадут толковые советы.

Скорпион

Нужно быстро справиться с несколькими делами, и это заставляет вас нервничать. Но как только вы возьмете себя в руки, станет ясно: все получится, тревожиться не о чем, просто нужно действовать последовательно. Наверняка помогут старые знакомые, к ним и за советом можно обратиться. Смотрите в будущее с оптимизмом: для этого есть все основания. Жизнерадостность и дружелюбие притягивают к вам окружающим. Легко завязываются знакомства, возможно начало дружеских или романтических отношений. Во всем, что касается общения, стоит полагаться на интуицию.

Стрелец