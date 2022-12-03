Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекой
Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекой
В этот день нужно было сходить в церковь и попросить святого об удаче в путешествиях и материальном благополучии.
Что нельзя делать 3 декабря
- Нельзя 3 декабря ссорится друг с другом. Можно всю зиму остаться в одиночестве.
- Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
- Нельзя 3 декабря давать деньги в долг.
Приметы на 3 декабря
- Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода.
- Если утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода.
- Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.
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