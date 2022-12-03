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Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекой

Limon.ee
Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекой
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Larysa Dubinska/Shutterstock

Что нельзя делать 3 декабря и как привлечь большую удачу, рассказал Главред.

В этот день нужно было сходить в церковь и попросить святого об удаче в путешествиях и материальном благополучии.

Что нельзя делать 3 декабря

  • Нельзя 3 декабря ссорится друг с другом. Можно всю зиму остаться в одиночестве.
  • Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
  • Нельзя 3 декабря давать деньги в долг.

Приметы на 3 декабря

  • Если 3 декабря пойдет снег, то 3 июня будет дождливая погода.
  • Если утром пойдет сильный снег, значит днем будет теплая и солнечная погода.
  • Если ночью и ранним утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре, значит будет ясная погода.
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