Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября

Рак

День неплохой, но все же не совершенно безоблачный. Не стоит всерьез рассчитывать на то, что все задуманное удастся осуществить немедленно. Могут возникнуть какие-то трудности, не исключены задержки в делах. Вы со всем справитесь, но это потребует усилий. Будет возможность приятно провести время с друзьями, пообщаться с людьми, по которым вы скучали в последнее время. Радуют разговоры о будущем: появляются конкретные планы, становится ясно, как их можно осуществить. Вероятны знаки внимания и приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Лев

День радует. Появляется возможность сделать что-то полезное не только для себя, но и для окружающих, поддержать тех, кто оказался в сложном положении. Удается быстро осуществить какие-то смелые планы, стоит вам только что-то задумать, и сразу появляется возможность воплотить это в жизнь. День отлично подходит для учебы. Вы мгновенно запоминаете все что может пригодиться. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. День подходит для покупок и сделок. Во всем, что касается финансов, можно положиться на интуицию: она не подводит.

Дева